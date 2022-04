La vergognosa pubblicità degli hamburger con la foto di Maddie McCann

Pubblicità che superano il limite della decenza andando a inseguire quell’obiettivo di una comunicazione social dissacrante che travalica i confini del più becero dei “black humor”. Protagonista una famosa azienda britannica, con sede nella città di Leeds, che si occupa di cibo da asporto e delivery nella sua zona. Il proprietario di questa ditta non è nuovo a iniziative simili, ma utilizzare la fotografia di Maddie MacCann per fare spot ironici per vendere i prodotti ha provocato tantissima indignazione sui social. Una pubblicità rimasta online fino a qualche ora fa, prima della cancellazione dopo l’ondata di dissenso.

Maddie MacCann, la vergognosa pubblicità usando le foto della bambina scomparsa

Questa è solo una delle tanti immagini utilizzate dalla Otley Burger Company di Leeds per le sue pubblicità social. Come si evince dal post (da poco non disponibile online) l’immagine è stata pubblicata alla fine del mese di marzo. L’indignazione è rimasta silente per molte settimane, prima che la polemica divampasse sui social. Tante, non una sola. Ma quella che ha provocato ha fatto alzare un polverone mostra l’immagine della mamma di Maddie MacCann in uno studio televisivo, mentre sullo sfondo appare la foto della figlioletta. Il tutto accompagnato dal testo: “Con gli hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere. Buona festa della mamma a tutte le mamme là fuori”.

Per chi non avesse memoria della vicenda utilizzata per fare macabra ironia, facciamo una sintesi. Madaline MacCan è una bambina inglese che nel 2007, quando aveva solamente tre anni, scomparve nel nulla. La piccola era in vacanza con i genitori in Portogallo e di lei si persero le tracce la sera del 3 maggio 2007 a Praia da Luz. La bambina non è mai stata ritrovata, nonostante le lunghe indagini internazionali. Nel corso degli anni ci sono state segnalazioni e accuse nei confronti di uomini già in carcere per pedofilia – come il caso Christian Brückner -, ma non si è mai arrivati a un ritrovamento della piccola né del suo corpo. Una tragedia e un dramma che ha accompagnato la famiglia della piccola Maddie per anni e tutta l’opinione pubblica, sia inglese che mondiale. Per questi motivi la pubblicità della Otley Burger Company di Leeds è vergognosa.