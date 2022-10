La svolta degli Stati Uniti: Biden concede la grazia a tutti i condannati per possesso di marijuana

Una svolta storica negli USA che dà un nuovo slancio a iniziative simili approvate nel recente passato da diversi Stati: utilizzare e possedere marijuana non sarà più un reato. Ad annunciarlo è stato lo stesso Presidente Joe Biden che, come primo provvedimento in questa direzione, ha deciso di concedere la grazia a tutti coloro i quali – sull’intero suolo americano – hanno subìto una condanna solo perché fermati dalle forze dell’ordine mentre stava fumando (o erano solamente in possesso) cannabis.

As I’ve said before, no one should be in jail just for using or possessing marijuana.

Today, I’m taking steps to end our failed approach. Allow me to lay them out.

— President Biden (@POTUS) October 6, 2022