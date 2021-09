Il ragazzo carica da Ponte di legno una foto con in primo piano un grosso orologio, su Twitter scatta la polemica: diventa per due giorni il trend

Una foto dalla scuola di formazione di Italia Viva, i due ragazzi immortalati sono a Ponte di legno: nell’immagine un bel panorama e due giovani molto ben vestiti, in primo piano un orologio abbastanza appariscente poi una bella camicia bianca e dei jeans. Potrebbe essere una foto come tante altre, salvo che per il mondo di Twitter.

Lì una persona come tante decide di prendersi la briga e di certo il gusto di approfondire la vita di un 21enne che frequenta una scuola di politica. E dà vita a delle sconcertanti rivelazioni: il ragazzo che segue la scuola di politica di Renzi, è di Roma e sostiene Calenda. Ad un certo punto si scopre che è candidato con l’ex Ministro, dunque tanto basta per tirare le somme. Il 21enne, classe 2000 con un bell’orologio si chiama Roman Pastore. E’ candidato a Roma, come tanti altri ragazzi, e in questi giorni è l’uomo più seguito di Twitter.

Sempre sul ragazzetto e il “ caso” #Rolex. Poverino, candidato a 21 anni da Calenda, partecipa a scuola di #Renzi che predica che i poveri devono soffrire senza #RedditoDiCittadinanza, e una notevole collezione di patacconi. Tutti regalati dal nonno? pic.twitter.com/hWsSpsOa9a — Barbara Collevecchio (@colvieux) September 2, 2021

La storia del candidato con il rolex che non lo era: si tratta “solo” di un Audemars Piguet

A lanciare lo scoop è stato il profilo di Barbara Collevecchio che ha trovato inaccettabile che un giovane potesse indossare un orologio di prestigio. Da lì il trend su twitter è venuto naturale, dibattito polarizzato e precisazioni sulla marca dell’orologio sono venute a seguire.

Bisognerebbe educare i giovani ai valori genuini, non ad indossare Rolex e vestirsi da giovani vecchi wannabe Renzini. Notare le differenze. 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/8sf2KE5Bzf — Barbara Collevecchio (@colvieux) September 2, 2021

Poi il social dei cinguettii ha fatto il resto. Gli sfottò, i post, i retweet sono continuati in maniera travolgente. In campo anche i pesi massimi dei due schieramenti, persino Calenda è arrivato a difendere il suo giovane candidato. Mentre la psicologa ne rilanciava sul social gli screen del profilo.

Oddio! Sono stato scoperto! Mi hanno “sgamato” l’Audemars Piguet (non Rolex) che, mi pare, non è (ancora) un reato indossare. Ma la polemica politica riusciamo a farla sui temi o l’unica opzione è quella sempre di fare o di ricevere attacchi personali? Forse è chieder troppo… pic.twitter.com/ahrupZSpJf — Roman Pastore (@romanpastore00) September 2, 2021

Il solito bellissimo spot per la politica dei temi e del futuro, intanto ogni giorni di più la corsa al campidoglio si arricchisce di storie, aneddoti e fatti, prova evidente che le amministrative sono sempre più vicine.