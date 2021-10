La statua per ricordare Willy Monteiro, forgiata da un albero spezzato dal maltempo

A Fiuggi, fuori dall’istituto alberghiero in cui aveva studiato il giovane ucciso a Colleferro, è stata inaugurata l’opera in sua memoria

Non un semplice pezzo di legno, ma un tronco di quel che era un rigoglioso albero spezzato dal maltempo. Questo è il materiale con cui è stata forgiata la statua in onore e in memoria di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origine capoverdiana ucciso a calci e pugni il 6 settembre del 2020 a Colleferro. L’opera è stata inaugurata venerdì mattina e posizionata all’ingresso dell’Istituto Alberghiero in cui aveva studiato il giovane.

Willy Monteiro, inaugurata a Fiuggi la statua in memoria del giovane ucciso

Un omaggio per ricordare non solo Willy Monteiro, ma anche quell’assurda violenza di quella sera. Una delle tante non in quella zona, ma in tutto il nostro Paese. Tra i rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato all’inaugurazioni di questa statua c’era anche Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Istituzionali.

“Quello che vedete, con il suo sorriso ormai entrato nelle menti e nei cuori di tutti noi, è il ragazzo generoso ed altruista, violentemente ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre dello scorso anno a Colleferro. Willy Monteiro Duarte, da oggi è tornato nella sua scuola, per ricordare alle ragazze e ai ragazzi, agli insegnanti, alle istituzioni alle nostre comunità che se vale la pena vivere, per prima cosa vale la pena amare l’altro. Grazie a Pierluigi Sanna e Domenico Alfieri per avere guidato le loro comunità verso la luce e la speranza, per non avere fatto vincere l’odio. Agli studenti dell’Istituto alberghiero di Fiuggi presenti insieme al dirigente scolastico il preside è tutto il corpo docente, al Comune di Fiuggi per avere organizzato questo evento”.

Adesso quell’albero spezzato dal maltempo ha assunto le fattezze e la fisionomia di quel giovane la cui vita è stata spezzata dal “mala tempora”, quell’atteggiamento bullesco che ha provocato la fine di una giovane vita.

(foto: da profilo Facebook di Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Istituzionali)