La speleologa caduta a 120 metri di profondità nella grotta Rotolo di Monopoli

La donna di 41 anni è in buone condizioni di salute: da ieri sera è partita la spedizione per farla risalire in barella

Ha 41 anni la speleologa ferita in seguito alla caduta a 120 metri di profondità nella grotta Rotolo a Monopoli. Le operazioni di soccorso sono partite ieri sera con più di 40 persone impegnate nel salvataggio. La donna è in buone condizioni di salute: si è fratturata un braccio e la risalita è già in corso.

Monopoli, in corso i soccorsi della speleologa caduta nella grotta Rotolo

La speleologa è stata rìinfatti aggiunta dai tecnici e dai sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico, è stata stabilizzata e imbarellata e dalla serata di ieri viaggia verso l’uscita all’interno della barella. Non era sola ma faceva parte di una spedizione a cui partecipavano una decina di persone. Il punto in cui è caduta, spiega spiega il presidente regionale del Soccorso alpino e speleologico, Gianni Grassi, è particolarmente difficile da raggiungere: “si trova a una profondità di 120 metri – sottolinea- e la risalita in barella è particolarmente difficile”. La grotta Rotolo è la più profonda dalla Puglia.

Secondo quanto riferisce Ansa ci sono volute ben dieci ore da parte dei soccorritori per riuscire a percorrere metà del percorso. Ora il gruppo di soccorso si trova a 90 metri di profondità, ma ha già superato i passaggi più critici, perché la parte finale è tutta verticale”. La speleologa in ogni caso non è rimasta mai sola. Sebbene dopo l’incidente i suoi compagni di spedizione siano risaliti uno di loro è rimasto con lei fino a quando i soccorritori l’hanno stabilizzata e imbarellata per permettere il salvataggio.