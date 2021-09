La rissa nel parcheggio dell’ospedale Pellegrini a Napoli | VIDEO

Francesco Emilio Borrelli consigliere regionale campano eletto con Europa Verde nel postare quello che è accaduto nel parcheggio dell’ospedale Pellegrini di Napoli chiede la militarizzazione dei nosocomi.

“Ci è stato inviato un video agghiacciante avvenuto all’interno dell’Ospedale Pellegrini. Una rissa piena di violenza davanti a pazienti e personale medico. Guardie Giurate e Carabinieri che tentano di evitare il peggio. Gli ospedali oramai sono teatro costante di ogni genere di azione criminale e violenta con soggetti spesso legati alla criminalità che addirittura come è successo in passato sparano nei pronto soccorso o li devastano proprio come è già successo al Pellegrini. I pronto soccorso della nostra città vanno militarizzati, non c’è alternativa. La situazione è palesemente fuori controllo. E’ vero che bisogna recuperare il salvabile ma è necessaria assolutamente anche un minimo di rigida repressione” dichiara i consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha immediatamente allertato il Direttore della Asl Napoli 1 Verdoliva per i necessari interventi e le denunce del caso”.

La rissa all’ospedale Pellegrini, si torna a parlare di sicurezza negli ospedali

Gli assalti al personale sanitario negli ospedali italiani continuano a peggiorare. Cresce il numero di infermieri e medici vittime di sfoghi incontrollati di persone nelle strutture di cura, nella assoluta mancanza di freni verso azioni criminose. Un no da parte dell’operatore, un’attesa troppo lunga ed estenuante, una cattiva notizia inaspettata su un congiunto. Sono molteplici le situazioni che divampano simili episodi.

Il tema della sicurezza degli operatori sanitari torna ad essere argomento fondamentale. Quello che è accaduto al Pellegrini di Napoli non è certo un caso che si registrerà come un unicum. Questa volta “per fortuna” lo scontro ha lasciato fuori i medici, in altre occasioni vittime delle aggressioni.

“Per colpa di questa MUNEZZA Napoli e la Campania vengono degradate”, “Ma non stanno bene con la testa fanno casino sempre fuori a questo ospedale…. Lo hanno preso come il bar sotto casa” e ancora “Vergognatevi in un luogo dove si vive tra la vita è la morte fate questo. Vergognatevi di essere napoletani…”. Sono tantissimi i napoletani che hanno voluto dirsi estranei rispetto a chi ha potuto compiere atti così irrispettosi verso un luogo sacro.