Una risposta impeccabile quella del papà del piccolo Domenico alla giornalista veneta che – alla fine della partita Cosenza-Vicenza, conclusasi con la retrocessione di quest’ultima, – ha offeso il bimbo, i tifosi della squadra vincitrice e, manco a dirlo, tutti i meridionali. Tutto è cominciato quando, fuori dallo stadio Marulla nel capoluogo calabrese, l’inviato della tv locale veneta Tva, Andrea Ceroni, ha dato la parola ai tifosi nel post partita. Domenico e il suo papà si sono avvicinati al giornalista e il bimbo, in preda all’entusiasmo ha gridato: “Lupi si nasce” (in riferimento all’animale simbolo della squadra rosso-blu).

Ma l’affermazione non è piaciuta alla conduttrice in studio, Sara Pinna, che ha risposto: “E gatti si diventa. Non ti preoccupare che venite anche voi in Pianura a cercare qualche lavoro”. Una frase che denota tutto il razzismo della giornalista, alla quale il padre di Domenico ha deciso di rispondere con una lettera pubblicata sulla pagina Facebook del Movimento 24 agosto

La risposta impeccabile del papà del tifoso del Cosenza all’uscita razzista della giornalista veneta | VIDEO

Domenico è figlio di due imprenditori calabresi che amano la propria terra e che certamente con non poca fatica dimostrano quotidianamente di voler contribuire per migliorarla e supportarla», ha scritto il padre del bambino. «In ogni caso, qualora nella propria terra mancasse lavoro non ci sarebbe comunque da vergognarsi a cercarlo altrove. Dovrebbe saperlo perché la storia lo insegna se lei avesse avuto modo di studiarla, che la Padania deve tanto anche ai meridionali». E ancora: «Lei con la sua qualifica da giornalista dovrebbe ben sapere e dimostrare a coloro i quali si rivolge cosa sono etica e morale. Due qualità a lei a quanto pare sconosciute”. E ancora: “La invito, senza rancore, a visitare la Calabria così che possa anche lei capire che terra meravigliosa è e quanta bella gente la abita, noi a differenza Sua, detestiamo i pregiudizi e il razzismo proprio non ci appartiene”.