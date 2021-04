La risposta di Fedez all’assessora leghista che caccerebbe il figlio di casa se lo vedesse con lo smalto

Lui: “È incredibile come un semplice smalto riesca a stanare gente come questa.”

Solo alcuni giorni Fedez avava lanciato la sua linea di smalti da uomo. E si era fatto fotografare e riprendere con le unghie un po’ di tutti i colori. Per questo (anche) è stato criticato. Lui che, si sa, tramite i social si è fatto promotore di una forte campagna per l’approvazione del Ddl Zan, e che, (anche qui, anche per questo) dal quel momento è stato preso di mira da chi invece è contrario. Primi fra loro i sovranisti: Fratelli d’Italia e Lega. E, una delle frasi più dure sullo smalto del cantante, è arrivata proprio da un’assessora leghista. Il suo nome è Laura Laviano, ed è assessora allo sviluppo economico del comune di Macerata. È intervenuta commentando un post rilanciato da una donna (presumibilmente sua amica) in cui vi era il link a un articolo che dava proprio la notizia della nuova linea di smalti di Fedez, ed era corredata da una didascalia già sgradevole (c’era scritto: “Se esiste un Dio, che intervenga). Laviano lì sotto ha scritto:

Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto, a parte che penserei subito ad un cambio di persona, ma subito dopo lo spedirei fuori casa. Anni fa il cerchietto, ora lo smalto, ma sti uomini le palle le hanno perse?

La risposta di Fedez all’assessora leghista Laviano

Come succede spesso, la risposta Fedez è arrivata sui social. Il cantante ha infatti pubblicato quattro storie su Instagram: prima tre screenshot con un commento: “Mi spiace per il figlio, più che altro”. Poi con un “gioco”, che lui chiama “indoviniamo il partito”, con il chiaro riferimento al fatto che Laviano sia assessora leghista. E poi il video finale in cui, prima di fare il dito medio in primissimo piano, dice: “È incredibile come un semplice smalto riesca a stanare gente come questa. Non capisco cosa li mandi in tilt di un semplice smalto, guardatelo è fantastico”.