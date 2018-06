La presa di ostaggi al X arrondissement di Parigi

Una presa di ostaggi sarebbe in atto nel X arrondissement di Parigi, al 45 di rue des Petites-Ecuries in pieno centro. La zona è presidiata dagli agenti ed un’importante operazione di polizia è attualmente in corso. Il luogo della presa di ostaggi sarebbe l’edificio di una società di informatica: alcune fonti parlano della Mixicom, agenzia pubblicitaria. L’atto sembra avere motivazioni politiche e gli ostaggi sarebbero tre, tra di loro una donna in stato di gravidanza. Per ora non viene considerato terrorismo, ma il rapitore sostiene di essere in possesso di una bomba e avrebbe chiesto di parlare con l’ambasciatore dell’Iran. Oltre alla bomba l’uomo avrebbe una pistola: due ostaggi sono in buone condizioni, uno è stato colpito nella colluttazione. Si crede che sia stato colpito con una chiave inglese.

DIRECT – Important dispositif police dans Paris 10. Prise d’otages en cours. BRI sur place. pic.twitter.com/4MIGZGPKCj — Clément Lanot (@ClementLanot) 12 giugno 2018

Una persona è uscita dall’edificio, ma non era un ostaggio: è l’uomo che ha preso il colpo di chiave inglese e che è uscita e si è rifugiata in un bar prima di essere presa in consegna dalle forze dell’ordine. Anche un’altra persona è uscita dall’edificio. Le Point scrive che l’uomo è entrato con una tanica di benzina e una pistola e dice di avere una bomba con sé. L’uomo ha affermato di avere un complice armato fuori secondo Le Parisien. Secondo Bfm-Tv, diverse persone sono trattenute in ostaggio da un uomo asserragliatosi all’interno di un’abitazione in Rue des Petites Ecuries. Secondo i primi elementi, precisano fonti concordanti citate dall’emittente all-news, l’azione “non sarebbe” legata ad un’azione di natura terroristica. Secondo LeParisien.fr, l’individuo ha dichiarato di essere armato di una bomba e di avere un’arma da pugno e ha chiesto di contattare l’ambasciata dell’Iran per “consegnare un testo al governo francese”.

Paris 10 – le déminage arrive sur place suite à la prise d’otages. Plus d’infos ici ⏩ https://t.co/dTJAecoUuj pic.twitter.com/I7PEh4g0qS — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 12 giugno 2018

Secondo fonti della polizia, citate da Le Figaro i motivi del gesto non sono chiari. A quanto conferma France Bleu Paris, l’uomo avrebbe chiesto di essere messo in contatto con l’ambasciata dell’Iran. Intanto, dall’interno dell’ufficio, una donna vestita di rosso ha cercato di comunicare con l’esterno con un foglio scritto appoggiato al vetro ma illeggibile a causa della distanza. Il quartiere è stato isolato e la circolazione bloccata. Sul posto è intervenuta la Brigata d’intervento rapido. Secondo le prime valutazioni sembrerebbe più il gesto di un folle che un fatto di terrorismo.

Un homme armé retranché rue des petites écuries. Tout le secteur est bouclé. pic.twitter.com/dOkglDAEKA — MatMichal (@MatMichal) 12 giugno 2018

La presa d’ostaggi è al “piano terra” del palazzo, dove c’è un cortile e diversi uffici open space. La zona è stata evacuata e tutti i negozi sono stati sprangati.

Foto copertina da PacoZeaCom su Twitter (fonte originale)