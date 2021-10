Teresa Vergalli non utilizza mezzi termini, Giorgia Meloni strizza l’occhio ai fascisti e non ne allontana in nessun modo l’apparentamento

La partigiana Vergalli contro la Meloni, “E’ una furbona, tutti lo sanno che il suo partito è nostalgico fascista. Io sono andata a votare e ci andrò sempre perché questa libertà ce la siamo guadagnata”.

Bellissime parole di Teresa Vergalli sul fascismo, partigiana che l’ha vissuto sulla sua pelle. Chapeau! #dimartedi #dimartedì pic.twitter.com/rlnmHZYHoP — Lellesan79 (@Emanuel95917662) October 5, 2021

“Questa gente inneggia al fascimo senza sapere cos’è stato – ha raccontato ieri nel corso di diMartedì Teresa Vergalli -. In Italia a non si sa cosa sia stato. Anche queste forme assurde che a me fanno rabbia e dolore, dipendono dalla non conoscenza. Ci sarebbe da riconoscere quello che ancora di fascismo c’è. Incitare all’odio e cercare un colpevole di tutto è anche una forma di fascismo, Hitler ha colpevolizzato gli ebrei. Mussolini ha colpevolizzato gli oppositori”.

Dopo mesi in ascesa, Fratelli d’Italia ha conosciuto una battuta d’arresto drammatica: il caso Fidanza è stato una dura botta per un partito che era riuscito a sopravvivere dal punto di vista elettorale anche ad una tornata ottombrina che ha visto il centrodestra cadere in disgrazia.

A differenza di Salvini e soprattutto per merito di Meloni, la partita romana non ha visto un risultato devastante per i sostenitori della coalizione di centrodestra. Nonostante il candidato vada chiarito ancora se sapesse di essere candidato.

La partigiana Vergalli, la “furbona” Meloni e i pericoli del fascismo “mascherato” | VIDEO

Quello che però ci ha restituito l’ultimo trimestre politico-elettorale è una vicinanza tra il partito tricolore e i nostalgici fascisti che, nel vero, non stupisce nessuno ma che mai come oggi è stata evidente. Ecco allora che la partigiana Teresa Vergalli non ha avuto dubbi nel riconoscere in Fratelli d’Italia il partito dei “nostalgici”. Un nostalgia che per fortuna sentiamo in pochi.

#Vergalli su #Meloni: “E’ una furbona, tutti lo sanno che il suo partito è nostalgico fascista. Io sono andata a votare e ci andrò sempre perché questa libertà ce la siamo guadagnata” #dimartedì pic.twitter.com/qO6hmZjLvJ — diMartedì (@diMartedi) October 5, 2021

Una storia quella della Meloni fascista che da tempo ormai perseguita la leader, ieri anche Enrico Letta ha messo il carico a briscole “Meloni non ha mai detto ‘non c’è spazio per il fascismo’ al nostro interno. Credo che voglia mantenere un rapporto con certi mondi e credo che Meloni sbagli a farlo”. Una macchia, nera, che difficilmente Giorgia Meloni riuscirà a togliersi nel corso della sua vita politica, al pari di quella razzista che si è indelebilmente attaccata alle mani di Matteo Salvini da quando lavorò ai decreti sicurezza.