Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano). Secondo le prime informazioni sul posto i vigili del fuoco avrebbero già estratto una persona dalle macerie di uno stabile di due piani, parzialmente crollato. Al momento non si conosce l’entità dei danni e se vi siano vittime. Sul posto i soccorritori stanno scavando tra le macerie. Secondo i giornali locali in mattinata si è sentito un forte boato in tutto il saronnese e il crollo si è verificato in via Kennedy. Due bambini sarebbero stati estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco.

La palazzina crollata a Rescaldina

Nel crollo della palazzina di due piani a Rescaldina, nell’hinterland a nord ovest di Milano, ci sono almeno cinque persone coinvolte. Tre sono state estratte vive, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco. Una sarebbe in corso di recupero in questi minuti. Un’altra sarebbe stata individuata sotto le macerie. Sul posto sono presenti anche i carabinieri. Dalle prime informazioni sembra a causare il crollo della palazzina di tre piani, a Rescaldina, in provincia di Milano, sia stata un’esplosione. Sotto la palazzina crollata a Rescaldina nell’hinterland di Milano ci sarebbero altre persone vive. Almeno 2. I vigili stanno lavorando per estrarle.

Il crollo, secondo quanto precisato dai carabinieri, ha interessato 3 appartamenti di uno stabile composto da 12 appartamenti. Complessivamente le persone coinvolte risulterebbero essere 9, delle quali 8 venute fuori da sole o già estratte dalle macerie e trasportate in condizioni non gravi in vari ospedali del circondario. È in corso l’estrazione della nona persona. Non risultano al momento vittime.

Foto da: Questa è Legnano