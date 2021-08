La morte del tifoso del Frosinone alla “prima” col pubblico

Comincia male il ritorno in presenza del calcio, il pubblico di Frosinone non festeggia il pareggio dell’ultimo minuto: una vittima all’ingresso dello stadio

Il calcio è tornato in campo e il pubblico finalmente sugli spalti. Purtroppo per la prima di serie B non c’è stato molto da esultare, il match è finito 2-2 ma si è giocato senza il tifo dei padroni di casa. A causare il silenzio il decesso del prepartita. Un uomo, 46enne frusinate, ha accusato un malore mentre era in coda per entrare.

Tifoso del Frosinone muore allo stadio davanti al figlio

Aveva 46 anni.

Probabilmente colto da malore. — Matteo Mattioli (@autocostruttore) August 20, 2021

I soccorsi sono arrivati tempestivamente ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Con loro è tutto un altro sport. Resta il dispiacere per la tragica morte di un tifoso avvenuta nel pre-gara. Appresa la notizia, sullo stadio è sceso il gelo e la Curva ha smesso di incitare la squadra. In questi casi, purtroppo, le parole servono a poco 🙏#Frosinone pic.twitter.com/mSyiyu8lxf — Roberto De Luca (@robydeluca91) August 21, 2021

Appena appresa la terribile notizia i tifosi hanno interrotto i cori e ritirato gli striscioni, la partita si è giocata in un silenzio surreale di cui il calcio ancora non è riuscito a liberarsi. Nonostante il ritorno della gente sugli spalti.

Il pubblico torna sugli spalti ma nel prepartita di Frosinone-Parma muore un tifoso. Intanto oggi il calcio torna in presenza

Alle 18:30 in campo ci sarà la nuova Inter di Simone Inzaghi, in serata la Lazio targata Maurizio Sarri. Ma la vera notizia è il ritorno della gente allo stadio. La capienza sarà solo al 50% e ovviamente l’accesso è consentito solo ai possessori di green pass, ma tanto basta perchè si torni a parlare di sport in presenza. Un crocevia simbolico e sostanziale per il lento ritorno alla normalità.