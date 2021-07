Ieri sono stati tanti a vedere un significato particolare nei colori dell’Allianz Arena che ha visto la vittoria dell’Italia. La nostra Nazionale battendo il Belgio accederà alle semifinali. Ma il tricolore dello stadio aveva un’altra motivazione

La mezza bufala dell’Allianz Arena colorato di Tricolore per la vittoria dell’Italia

Forse è stato il tweet della Nazionale a indurre molti a un’interpretazione sbagliata:

Il profilo twitter della nostra squadra non ha commentato l’immagine dell’Allianz Arena tricolore se non con un cuore. Tanto è bastato probabilmente per indurre tante persone a vedere qualcosa che non c’era ma che volevano vedere. Un omaggio dello stadio di Monaco di Baviera alla vittoria dell’Italia. Da quel momento infatti sui social questa interpretazione è diventata l’unica realtà raccontata:

La stessa versione è stata ripresa da diversi media e giornalisti, tra cui anche Enrico Mentana. I più acuti osservatori però anche nelle foto pubblicate qui sotto potranno notare dei colori che con la bandiera italiana c’entrano poco: uno spicchio giallo, in basso a destra ad esempio. Cosa rappresenta? Una prospettiva più chiara è quella che si vede da un altro punto di vista:

La poraccitudine del giornalista medio italiano, che parla di un’Allianz Arena illuminata col tricolore per celebrare la vittoria dell’Italia, quando invece era perfettamente divisa a metà con la bandiera del Belgio.#BELITA #EURO2020 #AllianzArena pic.twitter.com/xoklgWiSho — il_rompicoglioni (@ilrompicoglion5) July 3, 2021

L’Allianz Arena era colorato a metà con la bandiera italiana e per l’altra metà con quella belga. Un omaggio, secondo i canoni della sportività, ad entrambe le squadre che sono scese in campo. Non quindi uno stadio interamente tricolore come tanti hanno creduto.