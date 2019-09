La metro a Barberini riapre a Natale

La stazione della metropolitana A di piazza Barberini riapre a Natale. I lavori di manutenzione straordinaria sono iniziati, anche se solo parzialmente, grazie al progressivo dissequestro delle strutture da parte della Procura, su disposizione del pm Francesco Dall’Olio che segue l’inchiesta. Spiega oggi Il Messaggero che la ripresa del servizio per i passeggeri rischia di andare oltre novembre, ultima data ipotizzata, per avvicinarsi a Natale e superare così il record negativo della fermata di piazza della Repubblica, rimasta off-limits per otto mesi.

Il cronoprogramma stilato con la Otis, che si occupa dei lavori, prevedeva che la prima coppia di scale mobili ristrutturate venisse consegnata a fine settembre. Poi, a fine ottobre, dovrebbero finire i lavori sulla seconda scala. E a quel punto, dopo i collaudi dei tecnici dell’Ustif (l’ufficio speciale trasporti a impianti fissi del ministero delle Infrastrutture), la fermata potrebbe tornare ad accogliere gli utenti del trasporto pubblico.

Pur senza la terza scala, quella incidentata, che secondo i programmi dovrebbe essere interamente sostituita a fermata aperta: quindi a dicembre, visto che servono otto settimane lavorative per realizzare questo tipo di intervento. Ma tra dissequestri parziali, difficoltà a trovare i pezzi di ricambio necessari e tempi lunghi per i collaudi, l’intera riapertura potrebbe slittare all’ultimo mese dell’anno.

