“La maggioranza vuole accanto persone vaccinate” il video di Paolo Liguori che fa arrabbiare i no-pass | VIDEO

Paolo Liguori, noto volto del giornalismo italiano, ieri ha dato l’ennesimo colpo ferale sui manifestanti. Coloro i quali avevano annunciato la paralisi del paese, hanno dimostrato di aver creato solo qualche piccolo fastidio.

Ricordatevi di questo servo #liguori

Che dice che in Italia non sta succedendo niente. Non c’è fine alla menzogna che questi propinano

🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/2AIzCQymZC — Pe (@Pe_1801) October 15, 2021

Ecco allora che il direttore del Tgcom24 ha messo a nudo le tante bugie che siamo stati costretti a sentire in queste ore. Su tutto, nel video che ha fatto imbestialire i no vax, quello che emerge è la voglia delle persone di circondarsi di vaccinati. Rimane comunque un dato che su 55milioni di italiani, 44 sono vaccinati.

“La maggioranza vuole accanto persone vaccinate” il video di Paolo Liguori che fa arrabbiare i no-pass

#staseraitalia

La democrazia secondo paolo liguori, col convinto assenso di antonio caprarica:

“QUESTI VANNO PRESI E VACCINATI”!

Siamo ai rastrellamenti! E questi danno dei fassistih agli altri! 🤮 pic.twitter.com/9wRUU9hHPF — Scrigno Magico (@SCRIGNOMAGICO) October 15, 2021

Poi ha rincarato la dose Liguori nel corso della sua ospitata a Stasera Italia. Dopo aver evidenziato le contraddizioni di queste settimane, ha invitato il Generale Figliuolo ad avviare le vaccinazione obbligatoria per quello che Liguori definisce lo Stato. “Lo stato non è Draghi – commenta Liguori – ma sono magistrati e poliziotti, loro sono i protagonisti veri”.

“Si chiamano Forze dell’Ordine e non Forze del dubbio” Il direttore Paolo Liguori insiste sull’obbligatorietà del vaccino per le Forze dell’Ordine #StaseraItalia pic.twitter.com/orO3giHUHk — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 15, 2021

E ancora sottolinea come si tratti di forze dell’ordine e non del dubbio. E’ impensabile secondo il giornalista che i militari non siano vaccinati. Una serie di dichiarazioni che hanno fatto imbestialire i no-vax e no-pass che lo hanno aggredito sulle piattaforme digitali, mettendo Liguori alla gogna mediatica. “Paolo Liguori, giornalista e dirigente Mediaset dice “noi vaccinati abbiamo il diritto di non avere accanto non vaccinati”. Io ribatto che noi italiani abbiamo invece il dovere di tenerci lontani da Paolo Liguori e dalle sue opinioni”, scrive un utente. “Liguori ha smarrito etica e morale: “vaccinazione coatta x i servitori dello Stato” quindi il ragionamento è: in quanto schiavi lo Stato può disporre del loro corpo come meglio crede?”, aggiunge un altro e poi insistono “Liguori ignorante venduto. Ha detto che il generale Figliuolo, dovrebbe prendere tutti i militari e VACCINARLI perché hanno fatto un giuramento… Cretino…hanno giurato sulla Patria e la Costituzione! No sul Governo! Cretino!”.

Se solo tutti avessero consapevolezza, non sarebbe Liguori ad essere così duramente attaccato.