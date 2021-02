La lite tra Giletti e Bassetti a Non è l’Arena. “Lei non è un politico”. “Vado via” | VIDEO

Ieri sera Matteo Bassetti non ha voluto soffiare nuove polemiche sulla gestione della pandemia COVID in Italia: il medico a Non è l’Arena, dopo un ‘intervento di Massimo Giletti che puntava ad evidenziare gli errori commessi, a partire dalla riapertura dell’ospedale di Alzano Lombardo per continuare con la vicenda del “piano segreto”, ha risposto cercando di riequilibrare la situazione: “Ci sono stati tanti errori in Italia e li avete messi in evidenza, ma celebrando questo anno cerchiamo di vedere anche le cose positive. Avete intervistato Casini che è appena uscito dall’ospedale e ha detto che ha trovato medici preparati. Questa è la parte buona del covid”.

A quel punto il conduttore ha risposto in maniera molto critica contro uno dei suoi ospiti fissi in trasmissione: “È diventato politico, la vedremo in politica a breve. Da lei non lo accetto. Ci sono persone che hanno speculato mentre migliaia di italiani morivano. Io credo che chi ha dei ruoli deve avere anche il coraggio di parlare in modo chiaro agli italiani. Voi che siete stati lì sapete delle difficoltà che ci sono e lei lo sa meglio di me. Adesso dire che è andato tutto bene no, non lo accetto, la conosco da anni. Io ho ancora l’immagine di medici che stavano lì ore ed ore con mascherine distrutte e con i politici che gli dicevano ‘bravi, bravi’ e gli davano 36 euro in busta paga. Io non sto da quella parte lì, Bassetti. Oggi, a distanza di un anno, bisogna avere il coraggio di dire che se qualcuno ha sbagliato deve pagare, perché il Paese merita che nei luoghi importanti ci siano persone competenti”. Bassetti però non si è scomposto e ha replicato: “Ha detto tutto lei, io non dico altro, io non voglio fare il politico. Sono stato invitato qui da medico, mi avete fatto delle domande e rispondo da medico, altrimenti vado via e parlano i politici che forse è meglio”.