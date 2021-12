La famiglia di Testimoni di Geova no vax sterminata dal Covid in pochi giorni

Avevano scelto di non vaccinarsi, perché l’immunizzazione non è contemplata nell’interpretazione del loro credo fideistico. Ma il virus non si ferma davanti a questi dettami e colpisce – come dimostrato in questi lunghi quasi due anni di pandemia – tutti. Indiscriminatamente. E, purtroppo, ora il prezzo più alto è stato pagato anche da una famiglia di Testimoni di Geova no vax che vivevano in provincia di Pistoia: prima l’anziano padre, poi la figlia 53enne e, alla fine, la madre della donna.

Testimoni di Geova No vax, un’intera famiglia sterminata dal Covid

Tutti uccisi nel giro di quattro giorni dal Covid. Tutti colpiti dalla forma più grave della polmonite bilaterale – che, come ormai noto, rischia di compromettere anche le funzionalità di molti altri organi – che non ha lasciato loro scampo. E neanche l’intervento dei medici di diversi ospedali tra le province di Prato e Firenze ha potuto a tamponare una situazione che, oramai, era compromessa. Il primo a spegnersi è stato l’86enne Guido Martinelli. Poi, solamente un’ora dopo, è arrivato il decesso della figlia 53enne, Roberta, madre di due figli. Due morti in due nosocomi differenti, uniti da un unico destino nel giro di pochissimo tempo.

Ma la tragedia ha allargato i suoi confini tre giorni dopo, quando a morire per il Covid è stata Vittorina Spadi, 8o anni, moglie e madre delle due vittime di questa tragedia familiare in quel di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia a due passi dall’Abetone. Tre vittime nel giro di 96 ore. Una famiglia di Testimoni di Geova no vax molto conosciuta nella zona anche perché – per tantissimo tempo – erano stati ristoratori molto noti.

Il quotidiano La Nazione ha raccolto l’appello lanciato dal sindaco di San Marcello Piteglio che prima ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia delle vittime e poi ha ribadito l’importanza della campagna di immunizzazione per resistere e sconfiggere questo virus:

“Dobbiamo vaccinarci, portare la mascherina, rispettare il distanziamento, lavarci e disinfettarci le mani spesso. Utilizzare i presidi che ormai conosciamo fin troppo bene è necessario per chiudere i conti con questa pandemia”.

Perché scelte come quelle prese dalla famiglia che viveva nella provincia di Pistoia rischiano di essere pagate con il prezzo più caro. Quello della morte. Perché la pandemia non conosce ideali e fedi.