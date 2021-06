La destra sceglie i suoi candidati, ma solo alcuni: fumata bianca a Roma, nera a Milano

Enrico Michetti sfiderà Virginia Raggi, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda nella Capitale. A Torino invece il candidato è Paolo Damilano. Per Milano ancora è presto: “Scelta entro mercoledì”

Fumata bianca a Roma e Torino, nera -nerissima- a Milano e in Calabria. Il centrodestra brancola ancora nel buio, alla ricerca di nomi forti da spendere alla elezioni degli amministratori locali e dei sindaci. Al centro del vertice che si è tenuto questo pomeriggio tra i rappresentati di tutte le forze politiche della destra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Coraggio Italia, Udc Noi con l’Italia e Rinascimento) è stato scelto il candidato sindaco per la Capitale. A Roma il nome è quello di Enrico Michetti, la sua vice sarà invece il magistrato Simonetta Matone. A Torino, invece, il candidato è Paolo Damilano. Rimane l’incognita su Milano e in Calabria: “Per Milano chiudiamo mercoledì”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.