La crescita del livello del mare a Genova

Il livello del mare a Genova è salito di 20 centimetri in 133 anni. I dati del mareografo di Genova, uno dei più longevi al mondo, smentiscono anno dopo anno i negazionisti che non credono al riscaldamento globale e allo scioglimento dei ghiacci, causa principale dell’innalzamento delle acque. C’è chi ha messo in dubbio i numeri e le previsioni dell’Ipcc, il foro scientifico dell’Onu per lo studio dei cambiamenti climatici, che lancia un nuovo allarme nel rapporto speciale del 2019 sugli oceani e la criosfera. Scrive Repubblica:

Gli esperti scrivono che se non verranno raggiunti gli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi per limitare a 1,5° l’aumento della temperatura globale rispetto all’era preindustriale, il mare nel 2100 sarà fra i 43 e gli 84 centimetri più alto rispetto alla media 1986-2005. È una previsione esagerata? Repubblica ha chiesto all’Istituto Idrografico della Marina, che gestisce il mareometro di Genova, di interpretare una delle più lunghe e complete serie di dati disponibili in Italia. «Questa curva documenta l’effetto integrato delle variazioni climatiche di lungo periodo», spiega Paola Picco, docente di Oceanografia fisica distaccata all’Istituto.

In uno studio firmato nel 2007 da Maurizio Demarte e altri autori, l’Idrografico calcolava che fra il 1928 e il 2006 l’innalzamento medio annuo del mare è stato di 1,1 millimetri. Ma se consideriamo l’intervallo 1999-2015, il ritmo di crescita tendenziale misurato a Genova sale a 3,2 millimetri l’anno, in linea con quello calcolato dall’Ipcc nel mondo e tre volte l’andamento dei decenni precedenti. La curva decolla pericolosa mente. La “massima” è stata raggiunta nel 2010: 26 centimetri sopra la “minima” del 1894. Nel solo 2018 il mare si è alzato di 6 centimetri rispetto all’anno precedente: un picco, certo, come se ne vedono anche in senso contrario, ma la tendenza è ancora a salire.

