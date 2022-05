La coppia che si fa il bagno in una storica fontana di Trastevere | VIDEO

Lui in boxer mentre sorseggia del vino. Lei in intimo mentre è immersa nell’acqua (bassa) e si depila. Il tutto in compagnia del loro cane che corre e gioca gioioso dentro e fuori da quella storica fontana a Trastevere, nel cuore di Roma. Il video è stato condiviso sui social dalla pagina “Welcome to favelas” e si aggiunge a una serie di altre testimonianze storiche di persone che utilizzano monumenti – come la fontana del Prigione che si trova alle pendici del Gianicolo – come luoghi per “rinfrescarsi”. Ovviamente, come noto, agire in questo modo è vietato ed è un reato perseguibile a livello civile.

– DEGRADO CAPITALE – 😢

La “signora” si depila dentro una fontana a Santa Maria in Trastevere! Ma da quando non c’è più Virginia Raggi, Roma non fa più notizia!

(Guarda il video e diffondi) pic.twitter.com/gmI8JIpUEa — The Baseball Furies (@DavideR46325615) May 22, 2022

Fontana Trastevere, la coppia che si fa il bagno nel monumento

Il regolamento interno del Comune di Roma, infatti, punisce chi “fa uso scorretto di fontane e fontanelle” per le vie della città con una sanzione che va dai 160 ai 450 euro, in base dalla gravità dell’infrazione. Al momento, però, non sappiamo se la coppia che si è fatta il bagno – alla luce del sole – all’interno delle acque della fontana Trastevere sia stata individuata a denunciata. Ma le immagini parlano in modo inequivocabile.

L’uomo in boxer sorseggia del vino mentre è immerso nelle acque della fontana del Prigione – bene pubblico storico che risale a quasi mezzo Secolo fa e restaurato dal Comune tra il 2005 e il 2006 -, mentre la donna è intenta a depilarsi le zone intime mentre si trova (anche lei) immersa nelle acque della fontana. Il tutto mentre in loro compagnia c’è un cagnolino che gioca dentro e fuori dalla fontana. Poi l’uomo si alza e gioca camminando in bilico – cercando di mantenere l’equilibrio – sul bordo della fontana, prima di sedersi sullo stesso bordo, rimettere i piedi in acqua e riprendere in mano quella bottiglia di vino.