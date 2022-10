La bella storia d'amore, civiltà e umanità tra Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi

Sono stati bravi a far spegnere le luci dei riflettori sulla loro relazione. Quindici anni d’amore che si sono conclusi un anno e mezzo fa. Un rapporto che si è esaurito naturalmente, senza lasciare i classici strascichi polemici come invece accade troppo spesso tra i personaggi pubblici. La vicenda che ha visto come protagonisti l’attrice Cristiana Capotondi e il conduttore Andrea Pezzi è il simbolo di come i rapporti umani siano più importanti delle copertine. Un insegnamento che dovrebbe valere per tutti.

Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi, una storia di amore e rispetto

L’attrice romana, 42 anni, ha dato alla luce la sua primogenita nel mese di settembre. La piccola Anna non è figlia della relazione tra lei e l’uomo con cui ha condiviso 15 anni della sua vita: dal 2006 all’estate del 2021. Una lunga storia d’amore vissuta lontana dai riflettori, così come l’epilogo che ha portato i due a separarsi. Non erano sposati, ma hanno mantenuto vivo il loro rapporto di stima, affetto e rispetto anche al termine della loro relazione. Poi Cristiana Capotondi è rimasta incinta e lei stesso ha raccontato di come Andrea Pezzi le sia stata vicino. Anche se quella figlia non era sua.

“Anna è nata venerdì 16 settembre. La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame. Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate. Ringrazio anche tutti coloro che, pur sapendo, hanno rispettato la nostra privacy e coloro che, da oggi, sceglieranno di farlo”.

L’ex compagno non si è tirato indietro. È stato vicino alla donna, fino al giorno del parto. Un gesto simbolo di una normalità che dovrebbe essere tale sempre. Ma che diventa eccezionale per via della sua rarità. E lo stesso Andrea Pezzi ha spiegato il perché?

“Dopo 15 anni insieme, all’inizio dell’estate ‘21, Cristiana ed io abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite. Quando, all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima”.

Quella privacy per proteggere loro stessi e la piccola Anna che poi è nata il 16 settembre. Lontana dalle voci, dai rumors, dai gossip e dal quel vociare continuo tipico di vicende simili.

(foto IPP/Mario Romano)