La battuta “politically scorrect” di Bebe Vio sulla regina Elisabetta | VIDEO

Bebe Vio è una ragazza d’oro, in tutti i sensi. Non solo per i suoi successi sportivi (plurimedagliata olimpica e internazionale), ma anche per il suo atteggiamento nei confronti della vita che l’ha messa davanti a tantissime difficoltà. Ma lei le ha sempre vissute con grande auto-ironia, riuscendo a sensibilizzare e coinvolgere i giovani sui temi della disabilità, delle barriere architettoniche e dello sport come mondo che dovrebbe unire e non dividere. Ed è con questo spirito – tra l’ironia e il sarcasmo – che deve essere letta (e ascoltata) la sua battuta sulla Regina Elisabetta.

Bebe Vio e la battuta “politically scorrect” sulla Regina Elisabetta

Ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo che Fa” (in onda domenica sera su RaiTre), la campionessa paralimpica di scherma si è lasciata andare in una battuta rispondendo al conduttore che ne stava decantando le qualità a tutto tondo. Non solo i successi a livello sportivo (quelli sono noti a tutti, oramai), ma anche quelli mediatici ottenuti nel corso degli anni: “Ormai sfila. Ha incontrato Hellen Mirren, fa le sfilate di moda. Ti manca la Regina Elisabetta e poi hai finito tutto”.

L’assist di Fabio Fazio cade a pennello per la risposta ironica di Bebe Vio che ha tirato la “stoccata”. Sempre a modo suo: “Guarda, mi manca e devo muovermi. Mi sa”. Insomma, una battuta sull’età della monarca del Regno Unito che, nell’aprile del 2022, supererà le 96 primavere, la maggior parte delle quali le ha passate alla guida del suo Paese. E proprio sul fattore età la campionessa paralimpica, che ha sempre la battuta pungente pronta (anche come forma di auto-ironia), ha tirato la stoccata provocando grandi risate tra il pubblico all’interno dello studio di “Che Tempo Che Fa”.

(foto: da Che Tempo Che Fa, RaiTre)