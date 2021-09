Nelle tendenze di Twitter non c’è neanche David Sassoli, ma solo la parola polmonite. Il motivo è presto detto, cioè che i tantissimi complottisti non sono lì a prendersela o a fare gli auguri al Presidente del Parlamento europeo. Ma l’unica preoccupazione è quella di dire che questa polmonite sia stata causata dal vaccino, piuttosto che chissà da quale malanno.

Nel fare gli auguri di pronta guarigione a @DavidSassoli ricordo ai soliti che le polmoniti esistevano anche negli anni precedenti al 2019. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) September 21, 2021

Ci ha pensato Roberto Burioni a zittire tutti i leoni da tastiera, nel suo stile sempre un po’ sprezzante e temerario.

La battuta di Burioni che mette a tacere i complottisti sulla polmonite di Sassoli

Intanto, per fortuna, le condizioni di David Sassoli sono stabili. L’ultima nota ufficiale è stata molto chiara sul tema, sarebbe bastato leggerla. Sassoli è risultato negativo al test Covid. Ha una polmonite che non è stata provocata dal coronavirus Sars-CoV-2. “Rimettiti presto, caro Davide – scrive via social il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel – ti auguro una pronta guarigione. Abbi cura di te”.

Ma #Sassoli è stato ricoverato per Covid o no? Gli auguriamo in ogni caso pronta guarigione ma in democrazia le informazioni sulla salute dei rappresentati delle istituzioni dovrebbero essere più trasparenti – o volete far assomigliare la Ue all’Urss o alla Corea del Nord? — MarcoGervasoni1968 (@gervasoni1968) September 21, 2021

Anche il portavoce del Presidente ha ribadito la posizione sul virus “È del tutto escluso il Covid”, ha precisato stamattina il portavoce del presidente Roberto Cuillo. Nel girone dei dubbiosi ci è finito anche Luca Telese, famoso giornalista della carta stampata e del web.

La stupidità degli apparati sta breznevizzando #Sassoli: per quale motivo non si dovrebbe dire che ha (o non ha) una polmonite da Covid? Perché è vaccinato? Gli omissis e le mezze verità sono un regalo ai no vax. — Luca Telese (@lucatelese) September 21, 2021

Eppure la battuta di Burioni sembrava rivolta ad un target ben definito, quando al contrario bisogna guardarsi proprio da tutti.