L’assedio di Kyiv continua: nella notte ci sono stati numerosi e potenti bombardamenti potenti nei sobborghi della capitale ucraina, come riferisce la corrispondente di Cnn Clarissa Ward , da dove si sentono chiaramente i raid. Inoltre le immagini satellitari hanno mostrato le forze russe in avvicinamento alla capitale grazie anche all’uso di artiglieria pesante.

Western intelligence agencies believe Moscow may soon intensify its attacks in Ukraine as satellite images show Russian troops positioned on the outskirts of Kiev pic.twitter.com/XDlkccUq1c — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 12, 2022

La notte di bombardamenti alle porte di Kyiv

Non è stata una notte semplice, le sirene hanno suonato ininterrottamente in diverse città dell’Ucraina, da Leopoli a Kiev, da Cherasky a Charkiv. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha affermato che circa 2 milioni di persone, metà della popolazione dell’area metropolitana, ha già lasciato la capitale, mentre proseguono i preparativi per la sua difesa. “Ogni strada, ogni casa viene fortificata”, ha detto.

Er staat inmiddels ook iets in brand, ook aan de noordwest kant van Kiev. pic.twitter.com/MTT6tni3ra — Hans Jaap Melissen (@HansJMelissen) March 12, 2022

Ci sono due diversi fronti dell’avanzata russa che si stanno avvicinando a Kyiv. E quello che si muove da Est ora si stariposizionando intorno a Sumy a circa 15 chilometri dal centro della capitale, la stessa distanza in cui si trovavano ieri. Si è invece avvicinato di più a Kyivnelle ultime 24 ore, spiegano fonti del Pentagono citate dalla Cnn, il fronte dell’avanzata che si muove da nord ed ora si trova “tra i 20 ed i 30 chilometri” dal centro della città.

Il messaggio di Zelensky

“Oggi siamo riusciti a salvare 7144 persone da Energodar, Bucha , Hostomel, Kosorovychi” e questo “ci spinge a provarci anche domani: noi faremo di tutto per questo” obiettivo. Lo afferma in un messaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky osservando che a Kyiv “ripetiamo agli occupanti, che hanno avuto oltre 12 mila morti, di andarsene finché possono”. “Abbiamo migliaia di prigionieri, il loro numero è talmente alto che abbiamo dovuto creare un nuovo centro di accoglienza” sottolinea.

Parlando quindi in russo Zelensky si è rivolto alle madri dei soldati inviati da Mosca: “Non credete al governo, non lasciate partire i vostri figli a morire sulla nostra terra, non credete che vanno solo alle esercitazioni militari, controllate dove sta vostro figlio e se avete un minimo sospetto, agite”.

Continuando in russo Zelensky ricorda di avere parlato con Biden: “La Russia verrà privata della possibilità di commerciare normalmente con i paesi G7 ma nessun paese del mondo voleva colpire i cittadini russi finché il vostro governo non ha scatenato la guerra contro di noi. Nessuno voleva far tornare la Russia agli anni ’90. Il mio consiglio ai russi che ragionano è: nascondete i vostri smartphone, non lasciate controllare i vostri pc dalle forze dell’ordine”. “Imparate a contrastare le repressioni del vostro governo: sono sicuro che anche in russia ci sono persone ragionevoli” conclude il presidente ucraino.