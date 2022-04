I corpi di oltre 900 civili sono stati trovati poco fuori dalla capitale dell’Ucraina, Kyiv: a scoprirli è stata la polizia locale, che ha descritto la brutalità del massacro perpetrato dalle truppe russe nelle aree occupate militarmente fino a pochi giorni fa. Gran parte delle vittime era stata uccisa a colpi di arma da fuoco, “semplicemente giustiziata” secondo le autorità ucraine. Il capo della polizia Andriy Nebytov – citato da Associated Press – ha affermato che i corpi sono stati trovati riversi in strada o avevano ricevuto sepolture sommarie. Si tratta dell’ennesimo crimine di guerra di Mosca dopo il massacro di civili a Bucha e Borodyanka, oppure il bombardamento della stazione ferroviaria di Kramatorsk. Secondo Nebytov, le truppe di Mosca “cercavano le persone che esprimevano forti opinioni pro-Ucraina”.

I corpi di 900 civili ucraini sono stati trovati alla periferia di Kyiv, per la polizia sono stati “giustiziati”

I cadaveri trovati nel villaggio di Shevchenko sono stati identificati, “erano normali abitanti del posto, purtroppo anche torturati”, ha raccontato, citato dalla Cnn. Alcuni di loro indossavano delle fasce bianche al braccio, a indicare che erano già stati controllati da altri soldati. Non è bastato a salvargli la vita. “Sappiamo anche che dopo circa una settimana dall’inizio dell’occupazione – ha detto Nebytov in un’intervista al Corriere della Sera di due giorni fa – gli alti comandi russi hanno trasmesso l’ordine alle truppe di sparare ai civili che cercavano di scappare verso le linee ucraine e comunque chiunque resistesse ai loro ordini”. Questa mattina è stato inoltre colpito il distretto orientale di Kyiv, Darnytskie, secondo quanto riportato dal sindaco della città Vitali Klitschko, che ha invitato i residenti fuggiti a non fare ritorno – per adesso – e restare in sicurezza altrove. Nella città nord-orientale di Kharkiv, il bombardamento di una zona residenziale ha ucciso sette persone, tra cui un bambino di 7 mesi, e ne ha ferite 34, secondo il governatore regionale Oleh Sinehubov.

(immagine di copertina: Italy Photo Press)