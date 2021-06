Il giovane di Chivasso (che però l’Italia non riconosce come suo cittadino perché nato in Senegal) ha scalato le classifiche in pochissimo tempo. Oltre a essere il primo in Italia su Instagram è il terzo al mondo su TikTok.

Ormai son numeri che fanno girare la testa. E che portano Khaby Lame a essere l’influencer più seguito su Instagram in Italia, superando Chiara Ferragni, che sul podio c’è stata a lungo. Il fenomeno di Khaby Lame è ancora più evidente (se possibile) su TikTok, dove invece il giovane di Chivasso conta ben 75 milioni di persone che lo seguono. Ma ciò che stupisce non sono “solo” i numeri, ma anche il (poco) tempo con cui li ha raggiunti. Tanto che è riuscito ad attirare l’attenzione anche di Mark Zuckerberg e del New York Times: il primo ha commentato un suo video in cui sorrideva del fatto di aver superato il suo numero di follower su Instagram; il giornale di Manhattan invece gli ha dedicato un lungo approfondimento. Perché effettivamente i suoi numeri sono del tutto anormali, un successo strepitoso. Basti pensare che sul social cinese è seguito da una quantità di persone che supera di gran lunga gli abitanti dell’Italia intera.

Chi è Khaby Lame

Ma quali sono i segreti del suo successo? Per chi non lo conoscesse ancora: Khaby Lame è un ragazzo di 21 anni, nato in Senegal, ma in Italia (a Chivasso, a pochi chilometri da Torino), da quando aveva un anno. Per lo Stato non Italiano, per il mondo intero che lo esalta come star del web sì. Durante la pandemia ha perso il lavoro, e allora si è reinventato sui social. Con un po’ di fortuna e un pizzico di ingegno ha creato un fenomeno, in modo molto semplice: ha preso dei video dal web e li ha commentati con le sue smorfie. Come ad esempio: spalancare gli occhi, sorridere vistosamente e (soprattutto) fare un gesto con le mani, che significa: “Vedi, facile?”. E, aspetto fondamentale che lo ha fatto diventare internazionale, è che -pur non parlando neanche una parola di inglese- sia universale. Come è possibile? Nei suoi video dice nulla. Il New York Times ha scritto che il suo successo è dovuto principalmente a una cosa. E ovvero l’essere l’uomo qualunque. Un uomo qualunque che ora vuol scansare, oltre a Chiara Ferragni, anche gli altri influencer più seguiti del pianeta.