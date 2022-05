Il misterioso decesso di Kasia Gallanio, ex principessa del Qatar trovata morta in casa a Malaga

La 47enne ex principessa del Qatar Kasia Gallanio è stata trovata morta nella sua abitazione a Marbella. Era in causa con lo sceicco Al-Thani per l’affido delle figlie in seguito alla separazione

Nella sua abitazione di Marbella, vicino Malaga, è stato trovato il corpo senza vita dell’ex principessa del Qatar Kasia Gallanio (46 ​​anni). Come riportato dall’agenzia di stampa Efe, fonti vicine alle indagini degli agenti della Polizia Nazionale sono entrati nella casa intorno alle 8 del mattino di due giorni fa, domenica 29 maggio. A chiedere di andare a controllare se fosse tutto in regola è stata una delle due figlie della donna, una minorenne che abita in Francia, che non riusciva a contattare la madre da quattro giorni. In attesa dell’autopsia, è stata aperta un’inchiesta. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato la donna morta a letto senza segni di violenza. Una delle ipotesi è che la morte possa essere avvenuta dopo il consumo di qualche sostanza, come ha avanzato il quotidiano francese Le Parisien.

La donna è una ex compagna di Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, zio dell’emiro del Qatar. In seguito alla separazione di Gallanio dallo sceicco Al-Thani è partita nel 2012 una battaglia legale per l’affidamento delle loro tre figlie più giovani. Una di loro ha riferito recentemente di essere stata vittima di abusi sessuali da parte del padre quando aveva tra i 9 e i 15 anni. Il 19 maggio il tribunale di Parigi aveva respinto le richieste della donna, che a novembre aveva trascorso diversi mesi ricoverata in ospedale e che, secondo il quotidiano francese, era soggetta a esaurimenti nervosi. Condizione che aveva portato a un rinvio del caso fino all’ottenimento di una valutazione psicologica della donna per comprendere meglio la situazione familiare. Accuse che hanno portato la Procura di Parigi ad aprire un’indagine per violenza sessuale aggravata nonostante la smentita di fonti vicine allo sceicco.