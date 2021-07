Il judoka algerino che rinuncia alle Olimpiadi per non gareggiare con un israeliano

Fethi Nourine, judoka algerino, ha deciso di ritirarsi dalle Olimpiadi dopo il sorteggio che gli avrebbe fatto incontrare l’atleta israeliano Tohar Butbut. “Contro un israeliano non gareggio” ha spiegato lo judoka.

La stessa versione di Fethi Nourine è stata ripetuta anche dal suo tecnico Amar Ben Yekhlef motivando così la rinuncia ufficiale alle gare di judo nella categoria dei 73 kg: “Non abbiamo avuto fortuna con il sorteggio. Il nostro judoka Fethi Nourine avrebbe dovuto affrontare un avversario israeliano, e questo è il motivo del suo forfait. Abbiamo preso la decisione giusta”. Lo judoka ha anche spiegato perché la competizione con Israele non si farà: “Abbiamo lavorato molto per raggiungere i Giochi… ma la causa palestinese è più grande di tutto questo”. Lunedì Nourine avrebbe dovuto affrontare al primo turno il sudanese Mohamed Abdalrasool al primo turno, prima di combattere l’israeliano Tohar Butbul nel turno successivo. Quindi non è neanche certo che l’incontro con il judoka istraeliano sarebbe avvenuto. Per Nourine non si tratta della prima volta. Già ai Mondiali del 2019, sempre a Tokyo. La Gazzetta spiega anche quali sono gli altri precedenti dello stesso genere, spiegando che lo scorso aprile la federazione iraniana è stata squalificata per quattro anni dalla federazione internazionale di judo proprio perché Teheran chiedeva agli atleti di non incrociare avversari israeliani: “Ai Mondiali di Tokyo 2019 Saeid Mollaei lasciò la squadra iraniana dopo aver rivelato che gli era stato ordinato di perdere i match o di ritirarsi dalle competizioni per evitare di affrontare israeliani”