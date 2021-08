Jet Set, il cavallo soppresso dopo un grave infortunio in gara a Tokyo 2020

Una triste notizia arriva dalla prova di cross country ai Giochi olimpico di Tokyo. Il Team svizzero ha annunciato che Jet Set, il cavallo elvetico cavalcato da Robin Godel che si era rotto irrimediabilmente un legamento della sua anteriore destra atterrando dopo un salto in gara, è stato abbattuto. “Una vera perdita per l’equitazione. Jet Set sarà sempre ricordato come il fantastico cavallo che ha catturato tutti i nostri cuori”, ha scritto in una nota la Federazione equestre internazionale, Fei.

L’animale ha ricevuto l’eutanasia dopo essere rimasto “estremamente zoppo” sul percorso di Cross Country di Sea Forest durante l’Equestrian Eventing ai Giochi Olimpici. Fatale il salto dell’ultimo complesso acquatico del Monte Fuji, al recinto numero 20. Il cavallo ha ricevuto cure veterinarie immediate e, dopo una prima valutazione, è stato trasferito con un’ambulanza presso la vicina clinica veterinaria. La gara è stata interrotta e altri corridori, che stavano correndo a una velocità di circa 34 km/h sul percorso a ostacoli di 4,4 km, sono stati fermati in modo che l’animale potesse essere trasportato.

Purtroppo, le ecografie hanno rivelato una rottura irreparabile del legamento dell’arto inferiore destro, appena sopra lo zoccolo. In accordo con i proprietari e con l’atleta, Robin Godel, è stata presa la decisione di addormentarlo. In linea con il Regolamento Veterinario FEI, al cavallo sono già stati prelevati campioni e sarà condotta un’autopsia. Castrone di 14 anni, nato il 3 aprile 2007 e dal pedigree nordico, Jet Set aveva vinto la medaglia d’argento ai Campionati mondiali Fei ad Angers, in Francia, nel 2013, cavalcato da Andrew Nicholson. Da tempo però a salirgli in groppa era Robin Godel, svizzero, che a 23 anni sta prendendo parte per la prima volta alle Olimpiadi. In una dichiarazione su Instagram, l’atleta ha affermato che Jet Set “è scomparso mentre faceva ciò che amava di più: galoppare e saltare ostacoli”.