Si cerca il marito di Jessica Lesto, la donna trovata morta vicino alla Dora Baltea ad Aosta

Appartiene a Jessica Lesto, 32enne di Aosta, il cadavere trovato due giorni fa sulla riva della Dora Baltea sepolto in una buca e coperto da fango e foglie. La Procura ha immediatamente aperto un fascicolo di indagine per omicidio e si è messa sulle tracce del marito della donna, un uomo che mancherebbe dalla Valle d’Aosta dai primi di maggio. Fonti investigative riferiscono che il legame tra loro fosse molto agitato, al punto da sfociare in una violenta lite – circa un anno fa – proprio davanti alla stazione di Aosta. Tra gli episodi della vita della vittima passati in rassegna dagli inquirenti c’è un’aggressione con una bottiglia di vetro da lei subita nell’agosto del 2021: i vicini di casa chiamarono le forze dell’ordine dopo aver sentito le sue urla, la donna era stata ferita da quello che con ogni probabilità era il suo compagno di allora, che riuscì poi a fuggire.

Si cerca di scoprire se un litigio sia alla base di quanto successole circa due settimane fa, orientativamente il tempo trascorso da morta all’interno di una buca accanto alla Dora Baltea, secondo i primi rilievi. Un altro episodio della sua vita tormentata risale all’ottobre del 2017, quando si allontanò per diversi giorni dalla famiglia che – preoccupata – lanciò diversi appelli in televisione, fino al suo ritrovamento a Torino. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza, sarà l’autopsia a stabilire l’esatta causa della morte. Il fatto che sia stata seppellita indica il coinvolgimento di almeno un’altra persona. I suoi familiari hanno chiesto che venga rintracciato chi ha tentato di nascondere il suo cadavere e se qualcuno sia in grado di riconoscere gli oggetti trovati accanto alla buca dove è stata sepolta.