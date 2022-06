Jennifer Lopez e sua figlia Emme Maribel Muñiz, 14 anni, sono salite di recente sul palco del Los Angeles Dodgers Blue Diamond Gala. “L’ultima volta che ci siamo esibiti insieme è stato in un grande stadio come questo”, ha detto la cantante, riferendosi allo show di metà gara del Super Bowl. “Ed è da quella volta che le chiedo di cantare con me, ma non ha mai più voluto. Questa, però, è un’occasione davvero speciale. Emme è davvero molto impegnata e costosa, la devo pagare quando si esibisce con me”.

Jennifer Lopez presenta sua figlia sul palco con il pronome neutro “they”

Nel riferirsi alla figlia, però, Jennifer Lopez ha usato i pronomi neutri inglesi “they/them”. Emme è poi apparsa sul palco, tenendo in mano un microfono arcobaleno per cantare la hit di Christina Perri, “A Thousand Years”. La coppia ha già duettato in passato con la canzone “Limitless” nel 2019 e, appunto, con l’apparizione durante il Super Bowl 2020. Emme è nata a New York nel 2008 da Jennifer Lopez e Marc Anthony: ha un fratello gemello, Maximilian David Muñiz. La loro nascita guadagnò una celebre copertina di People. Lopez e Anthony si sono lasciati nel 2011, quando i loro figli avevano 3 anni.

“They” è stata scelta come parola dell’anno nel 2019 dal vocabolario statunitense Merriam-Webster. È utilizzata nel linguaggio gender neutral per riferirsi a persone che non si identificano né col maschile né col femminile, per evitare discriminazioni. Il cantante Sam Smith ha chiesto che il “they” singolare venisse usato per riferirsi a lui, e la stessa cosa è stata per Asia Kate Dillon, primo personaggio “non binario” della tv americana.

