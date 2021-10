Colpito, percosso e lasciato in terra, Jamilton vittima di razzismo a San Lorenzo è stato aggredito solo per il colore della pelle

E’ stato selvaggiamente picchiamo Jamilton, un ragazzo romano con la colpa di avere origini brasiliane e una pelle di pigmentazione più scura rispetto ad un finlandese. Una notizia che fa male e dà anche molto fastidio, ancora e per l’ennesima volta dover parlare di questo scempio.

La storia arriva da Roma, San Lorenzo. Il 26enne Jamilton è stato selvaggiamente pestato e racconta quello che è accaduto dal letto di ospedale dove si è risvegliato. Il ragazzo è stato aggredito e picchiato da un branco di quattro uomini al grido di “Negro di merda”. Il 26enne dopo essere svenuto per le botte ricevute si è risvegliato in una stanza dell’ospedale San Giovanni Evangelista dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico per le percosse ricevute.

Jamilton, il 26enne brasiliano ricoverato dopo essere stato aggredito perché nero

A salvargli la vita, come riporta Roma Today, è stata la presenza di un amico che era in sua compagnia. Ha fatto allontanare gli aggressori e poi lo ha portato d’urgenza in ospedale “dove mi sono svegliato stamattina tutto sporco di sangue credendo di essere morto”. “La prima cosa che ho fatto è stato pensare a mia figlia”, racconta la vittima sul sito capitolino. Con uno zigomo fratturato, trauma facciali ed il corpo pieno di lividi ed ecchimosi il 26enne ancora sotto osservazione presso l’ospedale romano.

Una storia che a dirla tutta ha dell’incredibile, per come si è svolta e per quello che ha significato. “Nel 2021 siamo ancora a questi livelli – racconta il 26enne -. Ho avuto paura di morire. La mia colpa? Solamente il colore della mia pelle. Spero che il mio amico sia riuscito a prendere la targa dell’auto di chi mi ha pestato”.

Secondo quanto spiegato dalla vittima lui non avrebbe fatto nulla, anzi. E’ stato prima colpito da una bottiglia di birra mentre era lì seduto a sorseggiare un cocktail e poi raggiunto dai colpi delle bestie.