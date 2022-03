Dopo oltre 24 Jada Pinkett rompe il silenzio in seguito a quanto accaduto durante la notte degli Oscar, quando suo marito Will Smith ha tirato uno schiaffo al comico Chris Rock per una battuta sull’alopecia. “This is a season for healing, and I’m here for it”, ha scritto in un messaggio criptico su Instagram la cui traduzione suona all’incirca così: “Questa è la stagione della guarigione, e sono qui per questo”.

Le prime parole di Jada Pinkett dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock

Il suo account è seguito da circa 12 milioni di persone. Un enorme numero di fan che aspettava anche una sua presa di posizione su quanto accaduto. Suo marito intanto questa mattina ha presentato pubblicamente le sue scuse: “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho esagerato e mi sono sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti coloro che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard. Mi dispiace profondamente che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti stupendo per tutti noi”.