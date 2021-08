I successi olimpici di Marcell Jacobs sono stati accompagnati dalla disgustosa accusa di razzismo, soprattutto da parte della sportivissima stampa britannica e statunitense. Dopo gli Europei e la sconfitta all’ultima nella 4×100, i sudditi della regina non ci hanno visto più e così anche le testate più importanti hanno ceduto al facilissimo complottismo.

Marcell Jacobs accusato di essere dopato è più veloce dei dopati veri 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 https://t.co/B4A2IRtx0U — Davide (@HuertDeAuteuil) August 12, 2021

L’ironia della sorte si è presa la sua rivincita ieri, quando Chijindu Ujah, velocista inglese medaglia d’argento alle olimpiadi di Tokyo con la Gran Bretagna dietro l’Italia nella gara della staffetta 4×100, è stato sospeso per un presunto caso di doping.

Jacobs si toglie i sassolini dalle scarpe dopo la sospensione per doping dello staffettista inglese

“Le accuse e i dubbi su di me non mi hanno toccato perché so tutti i sacrifici che ho fatto. Credo però che qualcuno dovrebbe guardare quello che hanno in casa prima di attaccare. Pochi giorni fa dicevano tante cose su di me, mentre ora l’accusa è per uno staffettista britannico”. Non fa finta di nulla Marcel Jacobs, l’uomo più veloce del mondo cresciuto nelle palestre di Desenzano. Ha parlato nel corso della sua ospitata a Unomattina su Rai 1, specificando che contano più le motivazioni tante allusioni improbabili. “La finale che ho fatto possa descriverla in ogni istante, ero la persona più serena al mondo ai blocchi – racconta a proposito della finale nei 100 metri piani – Non avevo nulla da perdere, ho voluto solo divertirmi. Per me è stata una gioia immensa. Io mi sentivo pronto”.

Jacobs è stato sempre sereno rispetto alle accuse di chi lo voleva dopato, quasi che non si parlasse di lui. Se si dovesse fare riferimento alla simbologia, potremo dire che questo tanto basterebbe a far rasserenare tutti. Intanto negli scorsi giorni è arrivato l’annuncio definitivo. La sua stagione è finita qui, tornerà in pista nel 2022. Tokyo lo ha riportato a casa con due medaglie e qualche acciacco che ha deciso di curare in tutta serenità, considerato il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’anno.