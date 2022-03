Ivan Zaytsev si schiera contro Putin: “Questa non è la guerra dei russi” | VIDEO

Il pallavolista, nato in Italia ma che ha vissuto in Russia nei primi anni della sua vita, parla del sentimento dei cittadini nei confronti delle decisioni unilaterali presi da quell’uomo solo al comando del Cremlino

È nato a Spoleto, ma i primi anni della sua vita li ha trascorsi in Russia – Paese di origine dei suoi genitori, grandi atleti russi (nella pallavolo, il padre, e nel nuoto, la madre) – dove è tornato a giocare per tre stagioni negli anni passati. Per questo è soprannominato lo Zar. Un nome che, in questi giorni ancor di più, viene attribuito anche a Vladimir Putin. E proprio contro di lui e contro la sua decisione di invadere l’Ucraina (dichiarando guerra a Kyiv), si scagliano le razionali parole di Ivan Zaytsev.

Zaytsev contro Putin, “Questa non è la guerra dei russi”

Il pallavolista della Lube, ospite di Lilli Gruber in collegamento con “Otto e mezzo” (su La7), ha parlato di quel che sta accadendo a Est dell’Europa, sottolineando come il sentimento comune e diffuso nel popolo russo non sia favorevole alle decisioni sanguinarie prese dal Cremlino.

“Credo che questo sentimento di chi non vuole questa guerra sia diffuso molto più di quello che realmente si possa pensare. Ma il popolo russo è estremamente nazionalista ed orgoglioso, come lo sono io dei miei nonni che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale e ci hanno liberato dal nazismo. Io da molto piccolo ho vissuto in Russia e fino a poco tempo fa ho giocato per tre stagioni tra la Russia e la Siberia. Credo che ci sia questo sentimento di chi sente che questa guerra sia voluta solamente dal governo per ragioni politiche e ideologiche. Ma non è la guerra dei russi”.

Un pensiero che lo stesso pallavolista della Nazionale italiana aveva già espresso anche sui suoi canali social. E che lunedì sera è stato ribadito in diretta televisiva.

“È difficile fare delle previsioni in tal senso (rispondendo a una domanda sul fatto che Putin potrebbe non reggere più, ndr). Sicuramente Putin è andato incontro a della conseguenze molto pesanti, anche perché mi viene da empatizzare con chi pagherà le conseguenza di questa guerra: la gente e i civili che stanno già abbondantemente pagando un prezzo molto molto caro per questo conflitto. Purtroppo durante un conflitto armato la morte dei poveri innocenti viene vissuta come un necessario effetto collaterale e non c’è nulla di umano in tutto questo”.

(foto e video: da “Otto e Mezzo“, La7)