Al Senato il convegno di no vax che parlano di cure domiciliari già bocciate, con il plauso di Casellati

Per riassumere quel che è accaduto oggi, lunedì 13 settembre, all’interno della Sala Capitolare del Senato, partiamo da un’assurda dichiarazione fatta dal senatore della Lega Alberto Bagnai: “La libertà di espressione è una vittima della pandemia”. Parole pronunciate all’interno di un palazzo istituzionale. Una location che, dunque, smentisce la tesi sostenuta dal parlamentare del Carroccio. Detto ciò, occorre inoltrarsi su questa paradossale giornata vissuta a Palazzo Madama dove è stata ospitato un altrettanto paradossale convegno denominato International Covid Summit. Dal nome si potrebbe pensare a un incontro fondato su solide basi scientifiche e, invece, partecipanti e organizzatori sono anti-vaccinisti che propongono cure domiciliari che gli studi hanno già bocciato.

International Covid Summit, il convegno dei no vax ospitato al Senato

Questo è stato il programma iniziato questa mattina, intorno alle 10 e terminato alle 18. Spiccano i nomi di due senatori del Carroccio: l’organizzatrice Roberta Ferrero e il parlamentare Alberto Bagnai. Ma a fare ancora più rumore è il messaggio inviato dalla Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati e letto all’inizio dei lavori: “Accolgo con piacere l’avvio di questo prestigioso convegno internazionale. Desidero congratularmi con la Lega che ha contribuito a questo importante approfondimento”.

Un endorsement abbastanza grave, visto il tenore dei temi discettati nel corso della giornata. Si parla di cure domiciliari, uno degli argomenti della fronda anti-vaccinista della Lega: dall’idrossiclorochina alla ivermectina. Si tratta di due medicinali off label che non sono stati autorizzati per il trattamento e la cura del Covid. Anzi, nel secondo caso è arrivata anche la smentita ufficiale della FDA americana.

Gli ospiti di Palazzo Madama (invitati dalla Lega)

Le persone che si sono alternate sul “palco” dell’International Covid Summer sono le più disparate: da non-medici che scrivono su siti che fanno riferimento al “padre” dei medici (Ippocrate), ai dentisti che dicono di aver curato a distanza pazienti riuscendo a guarirli dal Covid in alcune ore. Poi ci sono anche ospiti già noti per le loro apparizioni su emittenti prima negazioniste, poi no mask e ora no vax: insomma, quelli che amano negare e che vedono complotti anche nelle loro ombre. Tutto al Senato della Repubblica italiana. Mentre c’è ancora una pandemia e la Lega concede spazio ai complotti e alle cure che sono state testate, ma valutate negativamente.