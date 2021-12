Papa Francesco oggi compie 85 anni. Tra i tantissimi messaggi di auguri ricevuti dal Santo Padre, ci sono anche quelli di Matteo Salvini, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Auguri affettuosi al Santo Padre per i suoi 85 anni. Francesco è una guida saggia e preziosa in un momento difficile per l’Italia e il Mondo”.

Salvini fa gli auguri al Papa, ma sui social non la prendono benissimo

Un messaggio neutro e in linea di massima condivisibile, considerando che si tratta della più alta carica della Chiesa cattolica. Ma non se sei Salvini. Il leader della Lega, infatti, si è spesso distinto per le sue posizioni radicali per quanto riguarda la fede, non di rado in contrasto con l’atteggiamento maggiormente “progressista” di Bergoglio. In rete circolano diverse fotografie in cui il senatore mostra fieramente magliette con scritto “Il mio Papa è Benedetto”, un messaggio a Joseph Ratzinger, Papa emerito noto per il suo modo di intendere la fede più inflessibile.

E molti di quelli che hanno reagito al tweet di Salvini sono di questa scuola di pensiero. Alcuni credono addirittura che Ratzinger sia stato fatto fuori per chissà quale complotto.

Altri invece semplicemente si chiedono come mai il leader della Lega abbia abbandonato le sue posizioni per abbracciare una filosofia più mite sull’argomento.

Chi semina vento raccoglie tempesta: Salvini si ritrova contro le persone che lui stesso aizzava convincendole che Francesco non fosse il Papa giusto. Adesso quindi in molti si trovano spiazzati e dicono di aver perso la fiducia in lui