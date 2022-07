Con un lungo post sui social il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, si sfoga contro gli hater che hanno insultato suo figlio, nuotatore in sedia a rotelle dopo essere stato colpito da un proiettile vagante il 3 febbraio del 2019, mentre stava trascorrendo una serata con la fidanzata in un quartiere residenziale di Roma. “Detto fatto – ha scritto in un post su Instagram – dopo due mesi di silenzio è ora di finirla. Ricordo che tutti i profili che ho bloccato sono stati salvati e di materiale ce n’è a sufficienza per aprire un fascicolo. Continuerò a segnalare e aggiungere a denuncia; fatevi una ragione di vita e lasciate la nostra in pace. Non vi ha detto il dottore di seguirmi né giudicare ogni nostro avvenimento; trovate la vostra serenità e smettete di nascondervi, fake che non siete altro. La mia famiglia non si tocca”.

Gli insulti degli hater a Manuel Bortuzzo e alla famiglia (che denuncia tutti)

Il motivo degli insulti è la fine della relazione di Manuel Bortuzzo con la principessa etiope Lulù Selassié: in molti speravano in un amore duraturo e sono rimasti delusi, al punto da prendere di mira il nuotatore. “Cari leoni e leonesse da tastiera, vigliacchi, non permettetevi di nominare mia moglie, che amo, la mia famiglia o i miei cani o qualsiasi cosa mi appartenga; altrimenti aggiungerò al fascicolo aperto le altre carognate”, lo sfogo Franco Bortuzzo, che prosegue: “Sono stato in silenzio due mesi a sopportarvi, ora renderete conto ad altri e fatevi una ragione di vita e non entrate nella mia. Curatevi, non azzardatevi mai più a commentare con cose che istigano odio e lasciate gruppi che lo fanno e verranno perseguiti”. Addirittura sarebbero state create alcune chat Telegram appositamente per insultare e denigrare il giovane.