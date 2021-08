Il ciclismo regala record del mondo e finale olimpica con il quartetto dell’inseguimento a squadre maschile | VIDEO

L’Italia fa il record del mondo nell’inseguimento a squadre, un risultato che scrive la storia dello sport e li porta in finale. La squadra composta da Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna ha ottenuto il pass per andarsi a giocare l’oro poche ore fa grazie al successo sulla Nuova Zelanda.

Ma cosa hanno fatto i nostri ragazzi, COSA HANNO FATTO?! 😍😍😍 L’Italia raggiunge la finale nell’inseguimento stampando il nuovo record del mondo! 🔝⏱️🇮🇹#HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #CyclingTrack pic.twitter.com/FhmO12xkDQ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 3, 2021

In finale i nostri azzurri affronteranno la Gran Bretagna, l’altra faccia della medaglia nel 2021 dello sport. Battuta la Nuova Zelanda con lo stratosferico tempo di 3’42”307, primato mondiale abbattuto di 2”3, ora il team azzurro punterà al gradino più alto del podio.

Il ciclismo regala record del mondo e finale olimpica con il quartetto dell’inseguimento a squadre maschile. Il record

Il record fino ad oggi era della Danimarca, che nel 2020 aveva messo a segno un 3’44.672. Ancora una medaglia nel nostro medagliere, i cui numeri hanno avuto una svolta negli ultimi giorni. Grande felicità anche dal CONI che ha voluto celebrare anche i ciclisti azzurri.

RECORD DEL MONDOOOOOOOOOOOOO! 3:42.307!!!!!!! 🌏 Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan stratosferici a #Tokyo2020 nell’inseguimento a squadre! Domani la finale per l’oro! #ItaliaTeam | #StuporMundi | @Federciclismo pic.twitter.com/yOxXRtAVg6 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 3, 2021

Oggi in campo pallacanestro e pallavolo che si giocano i quarti di finale contro Francia e Argentina. Per il volley non è stato un grande girone, ma nonostante tutto l’arrivo ai quarti apre una credibile prospettiva per le prossime gare. Il basket invece puntando sui suoi top player in NBA se dovesse superare l’ostacolo transalpino potrebbe seriamente concorrere al titolo olimpico: è tutto nelle mani del Gallo e Nick Mannion, il nuovo enfant prodige del parquet italiano nato e cresciuto negli State.