Insaf Dimassi: la ragazza che spiega a Susanna Ceccardi a cosa serve la legge Bossi-Fini

Ieri a In Onda Susanna Ceccardi ha provato a spiegare a Insaf Dimassi, una ragazza che non ha la cittadinanza anche se è tutta la vita che vive nel nostro paese, che se non è ancora italiana è per colpa della sinistra che non ha cambiato la legge sulla cittadinanza e la Bossi-Fini. Peccato che, come ha spiegato Insaf, non c’entri proprio niente. La Ceccardi, di fronte alle domandeinsaf della ragazza, ha attaccato il repertorio leghista sugli immigrati irregolari: “Perché? Perché gli italiani sono stufi dell’immigrazione incontrollata…il problema è l’immigrazione irregolare, ci devono essere dei limiti, altrimenti lei che ha un volto pulito, è una bella ragazza, è una brava ragazza, ma non sono tutti come lei..”.

“Non c’entra niente” ha ribattuto Insaf: “Qui non si parla di immigrazione incontrollata, ma di immigrazione regolare: i miei genitori sono regolarmente in Italia, i miei genitori hanno sempre lavorato, quindi qui stiamo facendo un unico calderone mettendo insieme delle cose che non c’entrano. L’immigrazione clandestina è una cosa che non riguarda le seconde generazioni. Noi siamo figli di genitori che sono qua regolarmente, che hanno qua lavorato, si decide di dare la cittadinanza a noi figli, e non ai genitori. Noi che qua studiamo e che siamo cittadini italiani per cultura”. Insaf spiega che lei è italiana a tutti gli effetti. E cosa c’entrano quindi gli sbarchi con il fatto che le neghino un pezzo di carta che lo ufficializzi?

