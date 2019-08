Antonio Ingroia si arrabbia con Matteo Renzi per Azione Civile. Molti giornali oggi hanno parlato del nuovo movimento che l’ex segretario del Partito Democratico vuole lanciare: secondo Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, l’ex premier si prepara a far nascere nuovi gruppi parlamentari, che si chiameranno “Azione civile”, portando via da quelli del Pd i suoi fedelissimi. Poi, se si andrà ad elezioni, nascerà un vero e proprio partito con una sua lista.

Ingroia si arrabbia con Renzi perché vuole rubargli il nome del partito

Secondo i quotidiani sarà il dibattito al Senato sul governo Conte il momento in cui Renzi annuncerà lo strappo: dice di volere una separazione consensuale, ipotizzando di portarsi via dai gruppi del Pd più o meno la metà dei parlamentari. Ma a quanto pare dovrà fare i conti con Antonio Ingroia. Il suo Movimento Azione Civile ha appena inviato una nota in cui protesta con Renzi:

E’ una notizia che ci indigna e scandalizza. Azione Civile è un nome depositato davanti ad un notaio, e già presente in varie elezioni, il nostro. Renzi e i suoi “comitati” tengano giù le mani dal nome del nostro movimento. E dall’idea di appropriarsi di un’idea nobile come quella di una politica dal basso, civica e civile, che dia voce al protagonismo di comitati, associazioni e cittadini impegnati nei più alti ideali dell’agire politico. La difesa della Costituzione, dei diritti dei più deboli, della difesa del territorio, della Pace, dei beni comuni, della lotta a mafie, lobby, corruzione e malapolitica. Esattamente l’opposto di quello che il PD ha rappresentato in questi anni. Nei governi che ha animato, e in tanti territori dove sono fiorite clientele, capobastone e il dominio di interessi lobbystici e privati sul bene comune e pubblico.

Incredibilmente, anche i colori dei renziani sono gli stessi del nostro movimento. E, nel “loro” logo, sembra apparire anche un Quarto Stato stilizzato. Qualcuno disse che a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca. E in questo caso non riusciamo a credere alle casualità. Dopo averci, dalla campagna elettorale per le politiche 2013, attaccato, combattuto, aver espresso sul nostro movimento e Antonio Ingroia tutto il peggio possibile alla fine – giunti alla canna del gas di una parabola del potere ormai totalmente discendente – stanno tentando di copiarci? E’ un giochetto vergognoso che non possiamo accettare.



E così Ingroia va all’attacco: per Renzi cambierà qualcosa?

