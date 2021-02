Il video dell’influencer in Myanmar che non si accorge del colpo di stato è falso perché c’è l’ombra tagliata?

Il video di un’insegnante di aerobica in Myanmar che danza senza accorgersi che alle sue spalle si sta svolgendo un colpo di stato è diventato virale in tutto il mondo. Qualcuno pensa che sia un fake. Come stanno le cose?

In queste ore è diventato virale praticamente in tutto il pianeta un video in cui Khing Hnin Wai, insegnante di aerobica e influencer, si dedica ai suoi esercizi mentre alle sue spalle una fila di mezzi militari sfrecciano per le strade della capitale del Myanmar, Naypyitaw. Proprio in quel momento stava avvenendo il colpo di stato che ha deposto Aung San Suu Kyi. L’indifferenza totale di Khing Hnin Wai nel caos è diventata il “vestito giallo e oro” della settimana, un passaparola che ha reso il filmato famossissimo. Poco dopo però in tanti hanno espresso dei dubbi sulla veridicità del video. In particolare l’ombra delle gambe dell’influencer risultata tagliata.

E in tanti hanno pensato a un fotomontaggio. Buzzfeed spiega perchè anche se sembra tratto da “Ai confini della realtà” il video è vero. L’illusione dell’ombra tagliata si è creata perché Khing Hnin Wai sta danzando su una rotatoria rialzata come è stato dimostrato tramite la localizzazione:

Yeah, it’s real. There’s some 3rd-party street view imagery that shows it’s the same spot.https://t.co/uRUnasmibF — Aric Toler (@AricToler) February 1, 2021

L’insegnante di aerobica è in cima agli scalini, ecco perché non si vede l’ombra delle gambe come se si trovasse su un piano. Successivamente è stata la stessa Khing Hnin Wai a pubblicare altri video in cui fa aerobica nella stessa location. L’effetto è identico, il video è vero: