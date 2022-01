L’infermiere di Ancona che finge di iniettare il vaccino (facendosi pagare) | VIDEO

Li faceva sedere nella postazione adibita alla vaccinazione, gli faceva scoprire il braccio, ma al momento dell’iniezione non effettuava la puntura, bensì riversava il contenuto della siringa sul pavimento o in un cestino. Cerotto, ovatta, 15 minuti di “osservazione” e Green Pass garantito. Così è stato filmato, e denunciato, un infermiere dell’hub vaccinale nell’impianto sportivo Paolinelli di Ancona, nell’ambito di un’inchiesta chiamata “€uro Green Pass” aperta dalla Procura nata a cavallo tra la fine dello scorso anno e gli inizi di questo. In totale sono cinquanta le misure di custodia cautelare emesse, di cui quattro in carcere, tra i quali l’infermiere oltre a un ristoratore di Civitanova e altri due anconetani. Ai domiciliari anche un noto avvocato di Ancona.

Immortalato in un video l’infermiere che finge di iniettare il vaccino anti-covid in cambio di denaro. L’uomo è stato arrestato dalla polizia, in manette anche i quattro complici che facevano da intermediari. La vicenda è avvenuta ad Ancona. #ANSA pic.twitter.com/DKjEwdO8ho — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 10, 2022

L’infermiere di Ancona che finge di iniettare il vaccino

L’operatore sanitario sprecava preziose dosi di vaccino, “svuotando” di fatto le siringhe in un cestino, e per farlo si faceva pagare oltre 300 euro: in totale sarebbe arrivato a racimolare circa 18mila euro. Alcune persone facevano da intermediari: in questo modo, diversi “clienti” da tutta Italia (Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo, Lombardia e Veneto) sono arrivate a farsi “vaccinare” fittiziamente dall’uomo. Il tutto è stato filmato dagli investigatori della squadra mobile di Ancona, le cui indagini erano scattate dopo la segnalazione arrivata da un medico che l’infermiere stesso aveva cercato di coinvolgere nelle operazioni fraudolente, tentando di corromperlo.