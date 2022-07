Minacce di morte, insulti sessisti, reiterati, nei confronti di Michelle Hunziker e Federica Panicucci: un 22enne di Bologna è indagato per minacce e stalking e – come riporta Il Giorno – a breve potrebbe essere formulata per lui una richiesta di rinvio a giudizio. Gli episodi erano cominciati lo scorso agosto, in forma anonima ma anche con commenti ai post social pubblici. Nei confronti di Panicucci il 22enne aveva scritto: “Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuo figlio sparandovi”. Verso la conduttrice svizzero-italiana invece messaggi, almeno due, contenenti minacce a sfondo sessuale, nei quali veniva menzionata anche la figlia Aurora, avuta dalla relazione con Eros Ramazzotti.

Indagato lo stalker accusato di aver minacciato di morte Michelle Hunziker e Federica Panicucci

Hunziker era arrivata ad assumere delle guardie del corpo per circolare con maggiore sicurezza: spesso si è impegnata in difesa delle donne e fatta portavoce della necessità di denunciare vessazioni e maltrattamenti. Insieme all’avvocata Giulia Buongiorno, ha da tempo messo in piedi “Prima Difesa”, una campagna nazionale per donne che hanno subìto discriminazioni, abusi e violenze. Tempo fa in un’intervista Hunziker aveva descritto così le minacce a sua figlia Aurora: “Ho ricevuto una lettera di minaccia in cui avrei dovuto versare una somma altrimenti avrebbero acidificato mia figlia, da parte di un’agenzia internazionale che la polizia non sapeva come fermare”. Lo scorso settembre aveva messo in vendita abiti e oggetti di casa Hunziker-Trussardi per raccogliere fondi per due progetti di solidarietà, uno per le famiglie in emergenza per la pandemia e uno per le donne vittime di violenza.