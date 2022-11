Indagato l'autista del tram che ha investito e ucciso un 14enne a Milano

Un ragazzo di 14 anni in bicicletta è morto a Milano dopo essere stato investito da un tram. È accaduto questa mattina alle 8,15 circa in via Tito Livio. Il corpo del 14enne è stato estratto dai Vigili del fuoco intervenuti insieme al 118, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Sul posto per i rilievi è giunta la Polizia Locale. Atm, l’azienda di trasporti milanese, esprime “profondo cordoglio per il tragico incidente di questa mattina”. “Oggi per Milano è un giorno molto triste. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino”, è stato invece il commento su Twitter del sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Tram travolge e uccide 14enne a Milano: indagato l’autista per omicidio stradale colposo

Adesso è indagato per omicidio stradale colposo l’autista alla guida del tram che stamane a Milano ha investito e ucciso il 14enne che stava andando in bici a scuola. Si tratta di un atto dovuto a garanzia dello stesso indagato che potrà partecipare, con un suo avvocato, agli accertamenti che si appresta a svolgere la Procura. Il fascicolo aperto è nelle mani del pm di turno Cristina Ria, che ha pure disposto il sequestro del mezzo Atm, della bici e delle immagini registrate da telecamere pubbliche e private presenti in zona. Si tratta dei primi accertamenti, insieme al test di alcol e droga sull’autista, per avere un quadro completo su quanto accaduto. I rilievi sono affidati alla polizia locale.

Gli inquirenti, dunque, hanno acquisito tutte le telecamere della zona, hanno sequestrato il tram e la ‘scatola nera’ per ricostruire, fin nel minimo dettaglio, quanto accaduto stamane in via Tito Livio a Milano. Sul corpo della vittima minorenne, travolto a circa cento metri dalla scuola che frequentava, è stata disposta l’autopsia.

14enne travolto e ucciso dal tram: cosa è successo

Alcuni testimoni avrebbero assistito all’impatto mortale in cui stamane ha perso la vita Luca Marangoni, lo studente di soli 14 anni, travolto da un tram della linea 16 all’altezza di via Tito Livio a Milano. Il ragazzo stava pedalando verso scuola, il liceo scientifico Einstein, insieme a un suo compagno di classe quando invece di seguire l’amico – che ha proseguito dritto per raggiungere un attraversamento pedonale -, avrebbe girato improvvisamente a sinistra mentre stava per arrivare il tram.

L’autista lo avrebbe visto, avrebbe suonato e rallentato, ma senza riuscire a evitare l’impatto. Il conducente del mezzo Atm, 45 anni, è sotto choc e non è stato ancora sentito. Il 14enne è stato estratto dai vigili del fuoco, ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare. I testimoni vengono ascoltati dagli investigatori per cercare di aggiungere quanti più dettagli possibili alla ricostruzione dell’accaduto.