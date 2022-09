L'incidente automobilistico in cui è rimasto "lievemente ferito" Zelensky | VIDEO

Uno scontro tra automobili che, stando alle prime informazioni che arrivano dalla capitale ucraina, non sembra aver provocato gravi ferite. Ma in un momento di altissime tensioni, ovviamente, tutto ciò porterà a degli approfondimenti investigativi per chiarire le dinamiche. Questo il sunto della notizia arrivata nella notte italiana da Kyiv, dove – nei pressi del centro della città – c’è stato un incidente in cui è rimasto coinvolto anche il Presidente Volodymr Zelensky.

Incidente Zelensky, come sta il Presidente Ucraino

Il video mostra le fasi successive all’impatto tra le automobili dopo l’arrivo dei soccorsi. A confermare la presenza di Zelensky a bordo di una delle vetture è stato il suo stesso portavoce Serhii Nykyforov che sui social ha raccontato la dinamica dell’incidente e ha voluto rassicurare (pur con pochi dettagli) gli ucraini sulle condizioni di salute del Presidente.

Il portavoce del Presidente ucraino si è limitato, infatti, a fornire una prima ricostruzione di quanto avvenuto e un aggiornamento sulle lievi ferite riportate da Zelensky:

“A Kyiv un’automobile si è scontrata con la vettura su cui viaggiava il presidente dell’Ucraina e le auto di scorta. I medici che accompagnano il Capo di Stato hanno fornito assistenza all’autista dell’automobile e con il supporto di un’ambulanza lo hanno trasferito in ospedale. Anche il Presidente è stato sottoposto a valutazione ed esami da parte da un medico e non si rilevano danni gravi. Tutte le circostanze dell’incidente saranno approfondite dalle forze dell’ordine”.

Dopo l’incidente Zelensky sembra godere di buona salute. L’impatto tra le due automobili in una delle vie centrali di Kyiv è avvenuto in tarda notte, dopo che il Presidente ucraino era tornato nella capitale al termine della sua visita nella città di Izyum, riconquistata nei giorni scorsi dall’esercito ucraino e diventata uno dei simboli di questa controffensiva verso est che prosegue da settimane.