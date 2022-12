Grave incidente nella notte in Umbria, morti quattro ragazzi tra i 17 e i 22 anni

Questa notte, poco dopo l’una, quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto in località Altomare a San Giustino Umbro, in provincia di Perugia, In Umbria. A bordo della Fiat Punto c’erano due ragazze di 17 e 22 anni e due ragazzi di 20 e 21 anni. Secondo il Corriere dell’Umbria tre di loro erano originari di Santa Maria Tiberina e uno di Città di Castello. Il Comune di Città di Castello ha annullato tutti gli eventi istituzionali come conferenze stampa, inaugurazioni e iniziative previste e programmate per la giornata di domenica su disposizione del Sindaco, Luca Secondi. «A Città di Castello oggi è il momento del dolore e del silenzio, ci stringiamo con grande affetto e rispetto alle famiglie colpite da questa terribile tragedia, alle quali a nome di tutta la comunità tifernate esprimiamo con un abbraccio la nostra sincera vicinanza e il nostro profondo cordoglio» ha dichiarato Secondi.

La ricostruzione dell’incidente in Umbria

I quattro avevano partecipato a una festa di compleanno e probabilmente si stavano dirigendo verso una discoteca in Toscana quando l’auto è finita fuori strada. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri l’auto stava percorrendo, sotto la pioggia, un tratto di strada rettilineo e sarebbe uscita fuori strada finendo prima finita in una cunetta, poi contro il muro di contenimento di un ponte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti appunto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118 allertati da altri automobilisti. I quattro giovani sono tutti morti sul colpo.

È probabile che la strada bagnata possa essere stata la causa dell’incidente. I carabinieri della compagnia di Città di Castello, coordinati dalla Procura di Perugia, stanno lavorando per ricostruire l’accaduto in maniera più precisa.