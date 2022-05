I sei bambini (e tre papà) ricoverati per ustioni per un incidente durante le prove di una recita scolastica

Durante le prove di una recita scolastica in un istituto di Osio Sotto (Bergamo) sei bambini e tre adulti sono rimasti ustionati per un incidente con una padella

Incidente durante le prove di una recita scolastica a Osio Sotto, in provincia di Bergamo: sei bambini – tra i tre e i sei anni – che stavano riscaldando dei marshmallow, sono rimasti ustionati nel tentativo di caramellare lo zucchero degli snack. Due sarebbero in gravi condizioni. Sono feriti anche tre papà. Immediati i soccorsi, con cinque ambulanze intervenute insieme a vigili del fuoco, elicotteri per i soccorsi da Brescia e da Bergamo. Secondo i primi rilievi l’incidente avrebbe coinvolto la padella dentro la quale stavano cucinando scaldando i dolci, nella zona del giardino della scuola ora transennato dalle forze dell’ordine.

Altre fonti hanno citato alcune fiamme divampate durante l’attività. Secondo quanto riferisce l’Agenzia regionale emergenza urgenza, la più grave sarebbe una bimba di 4 anni ricoverata in codice rosso all’ospedale Buzzi di Milano. Un bambino di 4 anni si trova in codice giallo al Niguarda, mentre altri tre sono al Papa Giovanni. Gli adulti – di 35, 36 e 40 anni – sono stati portati al Policlinico di Zingonia, in codice verde e giallo, per leggere ustioni e per inalazione di fumi.