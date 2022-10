Le incredibili immagini dell'autobus ribaltato sulla Palermo-Sciacca per il maltempo

Il maltempo che ha colpito la Sicilia ieri sera ha provocato un grave incidente che solo per caso non ha avuto conseguenze peggiori: ieri sera un autobus di linea è stato investito da un fiume di fango sulla Fondovalle Palermo-Sciacca e si è ribaltato. La tragedia è stata solo sfiorata perché tra i passeggeri del mezzo che ha avuto l’incidente lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia ci sono stati feriti ma non in modo grave. Alcuni di loro hanno riportato delle contusioni. Il mezzo è stato poi sollevato con una autogru dei vigili del fuoco.

Le incredibili immagini dell’autobus ribaltato sulla Palermo-Sciacca per il maltempo

Le cause “probabili” del ribaltamento dell’autobus avvenuto ieri sera sulla Statale 624 Palermo-Sciacca fra Santa Margherita e Poggioreale sono “allagamento stradale, fanghiglia pietre e tronchi sull’asfalto”, come ha spiegato la Protezione civile siciliana. “Per fortuna nessun ferito grave. Immediato l’intervento di Anas, Vigili del fuoco e Carabinieri. I nostri volontari pure attivati sul posto. I passeggeri sono stati tratti in salvo e rientrati”, dice la Protezione civile regionale. Il bilancio finale dell’incidente poteva essere molto più grave: tre persone, rimaste lievemente ferite, sono state refertate e poi dimesse ieri sera dall’ospedale di Sciacca. Il bus ha divelto per oltre 10 metri il guard-rail e si è ribaltato su una fiancata. Il parabrezza è andato in frantumi, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente. L’incidente all’autobus sulla Palermo-Sciacca è avvenuto mentre una bufera d’acqua e vento si è abbattuta nel centro della Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento, provocando danni e allagamenti a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. Sono arrivare decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimento terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. In particolare la strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca, la cosiddetta Fondovalle è stata investita da un fiume d’acqua e di fango che ha reso impraticabile la sede stradale. “Ho assistito a scene terribili – ha raccontato un automobilista – Ho visto un autoarticolato trascinato via dalla furia dell’acqua. Non mi sono potuto fermare perché rischiavo anch’io di essere travolto. E’ caduta giù tantissima acqua. E’ impossibile percorrere la statale. Invito tutti a non mettersi in viaggio.

Foto copertina: Palermo e dintorni su Facebook