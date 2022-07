La volante della Polizia centrata sulla A1 da un automobilista che non si è fermato all’alt | VIDEO

I due agenti sono riusciti ad allontanarsi dal mezzo pochi istanti prima dell’impatto. Erano lì per rallentare il traffico per via di un incidente avvenuto pochi chilometri oltre

La volante era ben visibile, posta in mezzo alla carreggiata dell’Autostrada – all’altezza di Parma, in direzione Milano – per far rallentare gli automobilisti in quel tratto di strada dove si era consumato, poco prima, un altro incidente sulla A1. E solo la prontezza di riflessi degli agenti ha fatto sì che quanto avvenuto questa mattina non si trasformasse in una tragedia. Perché un uomo alla guida di una Volvo blu elettrica è piombata a tutta velocità sul mezzo della Polizia provocando un impatto violentissimo immortalato dalle telecamere installate su quel tratto autostradale.

Incidente A1, la volante della Polizia centrata da automobile

L’impatto è avvenuto all’altezza dello svincolo tra l’autostrada A1 e la A15 Parma-La Spezia. Nelle immagini si mostra il violento impatto. La volante della Polizia si trovava al centro della carreggiata, nella seconda corsia, per far rallentare e canalizzare il traffico. Pochi chilometri più in là, infatti, era avvenuto un altro incidente con un Tir che si era ribaltato lungo la strada. E proprio in quegli istanti, nonostante la strada fosse completamente libera, quella Volvo station wagon non si è fermata e a tutta velocità ha centrato l’automobile della Polizia stradale.

I due agenti sono riusciti a mettersi in salvo, intuendo che l’automobilista alla guida di quella vettura non avrebbe mai fatto in tempo a evitare l’impatto. Mentre proprio l’uomo alla guida della Volvo blu elettrica ha subito i danni più gravi. Non solo alla sua automobile. Per via di un forte trauma cranico, è stato costretto al trasferimento al vicino ospedale di Fidenza. Le sue condizioni sono considerate di media gravità. Ma, guardando quelle spaventose immagini, è quasi una fortuna che il bilancio dell’incidente sulla A1 sia stato così lieve.